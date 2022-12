Nur eine Woche ist es her, da liessen uns eisige Temperaturen und Schneefall bis ins Flachland von weissen Weihnachten träumen. Doch dieser Wunsch hat sich bereits wieder in Luft aufgelöst. Sprichwörtlich: Eine milde und feuchte Meeresströmung fegt in diesen Tagen über die Schweiz hinweg und sorgt bis in mittlere Lagen für Regen. «Die Schneegrenze wird schwanken, aber meist über 1500 Metern liegen», sagt Olivier Duding von Meteo Schweiz.