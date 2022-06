Schulprojekt in Weisslingen – Weisslingen nimmt neuen Anlauf für zentralen Dorfkindergarten Der Gemeinderat will die vier Kindergärten zusammenlegen. Vor sechs Jahren scheiterte dieses Vorhaben. Heinz Zürcher

So könnte der Dorfkindergarten mit drei zusätzlichen Einheiten im Schmittenacher aussehen. Visualisierung: PD

Ende September stimmt Weisslingen an der Urne über einen Dorfkindergarten ab. Am kommenden Montag wird die Vorlage an der Gemeindeversammlung beraten. Speziell ist, dass diese im Jahr 2016 schon einmal über die Zentralisierung der vier Kindergärten abgestimmt hat – und dagegen war.