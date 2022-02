Max Küng über Fehler in Büchern – Weisswein aus der Migros (Fr. 7.50) Wenn ein Schriftsteller in einem Text absichtlich Fehler macht – kann man ihm dann noch vertrauen – oder muss man ihm dann erst recht vertrauen? Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Wer ist nicht gerne dann und wann ein Klugscheisser oder eine Besserwisserin? Vor allem, wenn man gerade einen von der Kritik so elfenbeinturmhochgelobten Roman wie «Eurotrash» von Christian Kracht liest. Und so lupfte ich auf Seite 68 die Augenbrauen, als der Ich-Erzähler den Kühlschrank seiner Mutter inspiziert, in der nur «Käsescheibletten» liegen, zudem schimmliges Brot, ein halbleeres Glas Kapern (das auch halbvoll sein könnte) und «sieben Flaschen Schweizer Weisswein von der Migros.» Genauer handelt es sich beim Weisswein als Inbegriff der Abscheulichkeit um einen Fendant mit Schraubverschluss, 7.50 Franken die Flasche.