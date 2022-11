Strom sparen in Winterthur – Weitere Energiesparmassnahmen: Im Unterricht wird es kälter Der Stadtrat will vor allem in den Bereichen Bildung und Sport Strom sparen. Am Freitagmorgen hat er weitere Massnahmen zum Stromsparen vorgestellt. Matthias Schmid UPDATE FOLGT

Winterthur bei Nacht: Die Stadt will weiter Strom sparen. Archivbild: Marc Dahinden

Der Stadtrat Winterthurs kündigt in einer Medienmitteilung vom Freitagmorgen ein zweites Massnahmenpaket an, mit dem Strom gespart werden soll. Das hat vor allem Auswirkungen auf den Bereich Bildung: Schulgebäude sollen im Winter während des Betriebs auf höchstens 20 °C geheizt werden. Die Betriebstemperatur in Sporthallen soll gar auf 16 °C gesenkt werden.

Während der vier Wochen Ferien in der Heizperiode soll die Temperatur in Schulhäusern ebenfalls auf 16 °C gesenkt werden, wie der Stadtrat weiter schreibt. Zudem soll in den Schulen das WLAN nur noch während 16 Stunden am Tag verfügbar sein.

Tiefere Temperatur auch im Hallenbad

Im Hallenbad Geiselweid werden sowohl die Raum- als auch die Wassertemperatur gesenkt. Das Lehrschwimmbecken wird noch 29 °C warm sein, das 50-Meter-Schwimmbecken 27 °C. Das entspricht je einer Reduktion um 1 °C. Das Kinderplanschbecken bleibe jedoch gleich warm, schreibt der Stadtrat weiter. Auch in den Hallenbädern der Heilpädagogischen Schule Winterthur (Michaelschule) sowie in der Schule Wülflingerstrasse wird die Wassertemperatur jeweils um 1 °C gesenkt.

Dazu haben einzelne Verwaltungseinheiten bereits in Eigenregie Strom gespart, vor allem im öffentlichen Verkehr. So werden monatlich 60’000 Kilowattstunden eingespart, teilt der Stadtrat weiter mit.

Anfang Oktober hatte Winterthur bereits erste Energiesparmassnahmen beschlossen. Die Stadt kündigte damals an, beim Heizen, den Brunnen und dem Licht Strom sparen zu wollen.

