Landwirtschaftliche Genossenschaften – Weitere Landi-Fusion als Ziel Die Landi Weinland Genossenschaft stimmt über die Fusion mit der Landi Neftenbach AG ab. Roland Müller

Die Landi in Neftenbach soll nun vollständig von der Landi Weinland übernommen werden. Foto: Roland Müller

Die Genossenschaft Landi Weinland führt ihre ordentliche Generalversammlung (GV) wegen Corona dieses Jahr schriftlich durch. Die Versammlung hätte eigentlich am 27. März in herkömmlicher Weise durchgeführt werden sollen. Ein gewichtiges Traktandum: die Fusion mit der Landi Neftenbach AG. Die schriftliche GV wird nun am 27. Mai stattfinden.