Illnau-Effretikon – Vedat Tüzer rückt im Parlament nach Der SP-Mann übernimmt für Stefan Hafen. Almut Berger

Schliesst die Vakanz bei der SP-Fraktion: Vedat Tüzer. Foto: PD

Der Nachfolger von Stefan Hafen heisst Vedat Tüzer. Er wird am 13. Juli zum ersten Mal an einer Sitzung des Stadtparlamentes teilnehmen. Hafen hatte den Bezirksrat per 30. Juni um Amtsentlassung ersucht. Vedat Tüzer schliesst damit nahtlos die Vakanz in der SP-Fraktion.

Der 38-jährige Leiter Hauswartungen wohnt seit 2002 in Illnau-Effretikon und will sich vor allem bei der bereits angestossenen Entwicklung im Effretiker Zentrum, bei der Stärkung der Freizeitangebote für sämtliche Altersstufen sowie bei der Förderung und Umsetzung von erneuerbaren Energien engagieren.

Almut Berger ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.