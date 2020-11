Wegen Coronavirus – Weitere Sion- und Servette-Spiele verschoben Die Liga hat Anträge auf Spielverschiebungen gutgeheissen. Wegen Coronafällen in den Teams sind die Spieler von Servette noch in Quarantäne. Sion wollte wieder das Training aufnehmen – dann kamen neue positive Tests.

Corona hat Christian Constantin und seinen FC Sion weiter fest im Würgegriff. Foto: Cyril Zingaro (Keystone)

Die zehntägige Quarantäne ist eigentlich ausgestanden, bei Sion wollten sie wieder ins Training einsteigen. Dafür wurde das Team nochmals durchgetestet – dabei war das Resultat bei 13 Spielern und neun Staffmitgliedern positiv. Also wieder ab in Quarantäne, die Partie in Luzern von morgen Dienstag muss verschoben werden. Ebenso hat die Swiss Football League (SFL) den Antrag zur Verschiebung der Partie Vaduz gegen Servette vom 8. November gutgeheissen.

Wann die Matches nachgeholt werden, ist noch unklar. (fas)