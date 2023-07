Gemeinde Benken – Weitere Wohnhäuser werden ans Fernwärmenetz angeschlossen Der Ausbau des Fernwärmenetzes in Benken beginnt Anfang August. Die Bauarbeiten dauern rund zwei Monate. Tanja Hudec

Benken erweitert das Fernwärmenetz. Die Gemeinde verfügt über eine seit 1987 existierende Holzschnitzelheizung, die im Werksgebäude untergebracht ist und die meisten öffentlichen Gebäude, Schulen und über vierzig Ein- und Mehrfamilienhäuser mit Fernwärme versorgt. Die Holzschnitzel stammen gemäss Gemeinde ausschliesslich aus dem gemeindeeigenen Forstbetrieb.

Der nun anstehende Ausbau sieht den Anschluss zweier neu gebauter Mehrfamilienhäuser und die Vorbereitung eines weiteren Anschlusses vor. Die Bauarbeiten, die in Etappen erfolgen, beginnen am 2. August, wie die zuständige Bauleiterin mitteilt. Da mehrere Unternehmer beteiligt seien, stünden die Gräben der jeweiligen Etappen mehrere Wochen offen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September.

Die ersten Arbeiten starten in der Schulstrasse, führen dann über die privaten Grundstücke, und als letzte werden jene in der Kantonsstrasse ausgeführt. Die Schulstrasse wird gemäss Mitteilung als Einbahnstrasse Richtung Gemeindeverwaltung signalisiert. In der Marthalerstrasse erfolgt die Regelung des Verkehrs mittels Lichtsignalanlage. Sollte die Zufahrt zu einer Liegenschaft nicht möglich sein, bittet die Bauleiterin die Fahrzeughalter, das Auto an der Alten Landstrasse abzustellen.

Diese Einschränkungen stehen aufgrund des Ausbaus des Fernwärmenetzes in Benken an. Karte: Ingesa

