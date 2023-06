Ermittlungen gegen Papeteriegruppe – Weko ermittelt gegen zwei Office-World-Tochterfirmen Wegen des Verdachts auf unzulässige Preisabsprachen untersucht die Wettbewerbskommission die beiden Firmen Oridis und Ecomedia. An verschiedenen Standorten fanden Hausdurchsuchungen statt.

Gemäss Mitteilung der Weko gebe es Anhaltspunkte, dass die beiden Grosshandelsunternehmen Oridis und Ecomedia auf die Wiederverkaufspreise von verschiedenen Online-Händlern Einfluss genommen hätten. Symbolfoto: Gaetan Bally (Keystone)

Die Wettbewerbskommission (Weko) hat zwei Firmen der Papeteriegruppe Office World ins Visier genommen. Es bestehe der Verdacht, dass Wiederverkaufspreise abgesprochen worden seien, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Im Fokus stehen die Grosshandelsunternehmen Oridis und Ecomedia, die beide zur Office World Group gehören. Sie handeln mit Druckerzubehör und Büromaterial.

Produzentinnen von Druckerzubehör und Büromaterial vertreiben ihre Produkte laut Weko unter anderem über Grosshandelsunternehmen wie die beiden genannten Firmen. Diese verkaufen die Produkte dann an Online-Händler, bei denen Konsumentinnen und Konsumenten oder Unternehmen Büromaterial und Druckerzubehör beziehen.

Gemäss Mitteilung gebe es Anhaltspunkte, dass die beiden Grosshandelsunternehmen auf die Wiederverkaufspreise von verschiedenen Online-Händlern Einfluss genommen hätten. «Hierdurch könnten die beteiligten Unternehmen kartellrechtlich unzulässige vertikale Preisabreden getroffen haben», so die Weko.

Mehrere Hausdurchsuchungen

Im Rahmen der Ermittlung hätten an verschiedenen Standorten Hausdurchsuchungen stattgefunden. Es werde nun geprüft, ob tatsächlich kartellrechtlich unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen vorliegen. Für die Unternehmen gelte die Unschuldsvermutung.

Eine Sprecherin von Office World bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AWP, dass am Firmensitz von Oridis in Aarburg sowie am Hauptsitz von Ecomedia in Nänikon eine entsprechende Durchsuchung stattgefunden habe. «Die Einleitung einer Untersuchung bedeutet nicht, dass ein Fehlverhalten festgestellt wurde oder dass finanzielle Auswirkungen vorliegen» erklärte sie. Oridis und Ecomedia sowie die Office World Group würden in vollem Umfang mit den Behörden kooperieren und seien zuversichtlich, «die Rechtmässigkeit ihrer Position zu klären», sagte sie.

Die Office World Group ist laut eigenen Angaben der führende Anbieter von Büromaterial und Bürotechnik in der Schweiz. Die Gruppe betreibt 19 eigene Läden und mehrere Online-Shops. Zudem sei sie enger Partner von rund 2000 lokalen Fachhändlern und Detailhandels-Ketten. Die Office World Group erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 400 Millionen Franken.

SDA/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.