Corona-Beschränkungen – Welche Länder die Normalität zurückhaben – und welche nicht Einige Staaten haben zuletzt sämtliche Corona-Einschränkungen aufgehoben. Andere haben sie gelockert, halten aber an gewissen Restriktionen fest. Die Übersicht. Simon Widmer , Vincenzo Capodici

Party in Stockholm: Schwedinnen und Schweden feiern das Ende der Corona-Massnahmen. Foto: Pontus Lundahl (AFP)

Dänemark

Hätten wir hierzulande auch gern: 50’000 Menschen an einem Konzert in Kopenhagen (11. September). Foto: Olafur Steinas Gestsson (AFP)

Bars, Discos, Festivals, Konzerte, Hallenbäder, ÖV: Alles ist in Dänemark frei zugänglich, weder ein Covid-Zertifikat noch eine Schutzmaske sind nötig. Am 10. September hat die dänische Regierung alle Beschränkungen in der Corona-Pandemie aufgehoben. Die Pandemie sei «unter Kontrolle», teilte Gesundheitsminister Magnus Heunicke einige Tage zuvor in einer Pressemitteilung mit.

Dass ausgerechnet Dänemark wieder zu einer weitgehenden Normalität zurückkehrt, ist wenig überraschend. Immer wieder berufen sich Expertinnen und Politiker auf den skandinavischen Staat als Vorbild im Management der Pandemie. Allerdings lassen sich wichtige Bestandteile des dänischen Erfolgsrezeptes nicht einfach so exportieren. Dänemark gilt wie andere skandinavische Länder als Vertrauensgesellschaft. Die Bürgerinnen und Bürger haben grosses Vertrauen ineinander, in ihren Staat und in seine Institutionen. Das hilft bei der Pandemiebekämpfung.