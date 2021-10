Studie zum Glück – Welche Lebensjahre sind die besten? Angst vor dem 30. Geburtstag? Was für ein Irrtum. Genau jetzt beginnt für die meisten die schönste Zeit ihres Lebens – allerdings begreift man das erst hinterher. Sebastian Herrmann

Ist der Kater nach dem 30. erst überstanden, beginnt für viele eine ziemlich gute Zeit - jedenfalls im Nachhinein. Foto: Eugenio Marongiu (imago images, Westend61)

Am 30. Geburtstag mischte sich ein bitterer Schuss Melancholie in die Feierlichkeiten. Klar, die Jugend war wahrscheinlich schon längst vorbei, aber nun endete auch die sogenannte verlängerte Adoleszenz ganz offiziell, und es meldete sich ein gewisser Abschiedsschmerz. Da türmten sich Erwartungen auf, und so war der 30. der erste Geburtstag, der mit einem gewissen Schrecken erwartet wurde.

Und nun taucht auch noch eine Studie im Fachjournal Social Indicators Research auf. Die Ökonomin Begoña Álvarez von der spanischen Universität Vigo wertete für die Arbeit Daten der «Sharelife 2008/2009»-Studie aus, einer retrospektiven Erhebung zu den Lebensumständen von knapp 27'000 Teilnehmern aus 13 europäischen Ländern – darunter unter anderem Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Polen und die Schweiz. Sämtliche Teilnehmer der Befragung waren 50 Jahre oder älter und blickten für die Erhebung auf ihr Leben zurück. Daraus ergebe sich einige Unsicherheit, wie die Ökonomin Álvarez in ihrer Arbeit betont. So habe die psychologische Forschung vielfach gezeigt, dass die nachträgliche Bewertung der Vergangenheit stark von gegenwärtigen Gefühlen und Zuständen geprägt wird.

Kindheit spielt keine Rolle

Jedoch spiele dieser Effekt für die Studie keine wesentliche Rolle, argumentiert Álvarez sinngemäss. Schliesslich sollten die Probanden nicht sagen, ob ihr ganzes Leben generell gut und glücklich verlaufen sei. Die zentrale Frage lautete statt dessen: Welche Jahre der eigenen Biographie waren bislang die besten?

Die Befunde: Von Mitte 40 bis Mitte 50 quetscht offenbar der ärgste Stress die gute Laune aus den Gemütern. Die Zufriedenheit ist in den Jahren davor und auch danach beheimatet. Erst von einem Alter ab etwa 75 Jahren an fällt die Kurve des Wohlbefindens wieder stark. Je nach Studie unterliegen diese Aussagen aber gewissen Schwankungen.

Erstaunlicherweise verorteten kaum Befragte ihre glücklichsten Jahre in der Kindheit.

Trübe Gesamtbilanz

So hinterliessen die Jahren zwischen 30 und 34 besonders prägende positiven Spuren. Von diesem Alter an geht es auch in der Retrospektive abwärts, von dieser Phase an verorten immer weniger Europäer ihre einst besten Zeiten. Doch zwei frohe Botschaften für die finsteren Jahre in der Lebensmitte liefert die Studie dennoch: In der Erinnerung fällt die Midlife-Crisis nicht so schlimm aus. Trübe fällt hingegen die Gesamtbilanz aus, wie sie Teilnehmer der Erhebung zu ihrer Vergangenheit abgaben. «Weniger als die Hälfte der Befragten sagte, dass sie überhaupt eine glückliche Phase in ihrem Leben hatten», schreibt Álvarez.

