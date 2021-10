Geldblog: Freiwillige 3a-Einzahlubgen – Welche Limiten muss ich beachten? Martin Spieler sagt, wer wie viel einzahlen darf – und welche Steuerabzüge erlaubt sind. Martin Spieler

Limitierter Steuerabzug: Erwerbstätige ohne PK-Anschluss dürfen maximal 40 Prozent des oberen Grenzbetrages abziehen. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich, weiblich, bin 66 Jahre alt und immer noch erwerbstätig und angestellt. Im Betrieb war ich PK-versichert von Januar bis März 2020 und zahlte das Maximum von 6826 Franken in die Säule 3a ein. Weiterhin angestellt, jedoch ohne PK, habe ich vom Einkommen April bis Dezember 2020 zusätzlich 20 Prozent in die Säule 3a eingezahlt. So deklarierte ich in der Steuererklärung 2020, wie die Bestätigung/Bankbescheinigung der Säule 3a lautet, total 9626 Franken. Habe ich da etwas falsch verstanden? Denn nun schreibt das Steueramt, dass ich zu viel einbezahlt hätte. Leserfrage von M.M.

Da ich Ihre Einkommenssituation und auch sonst die genauen Details nicht kenne, kann ich Ihre Frage nicht abschliessend beantworten, zumal es sich um eine Sondersituation handelt, da Sie zunächst angestellt mit Pensionskasse waren und danach erwerbstätig ohne Pensionskasse.

Als Erwerbstätiger mit Anschluss an eine Pensionskasse darf man aktuell maximal 6883 Franken in die steuerbegünstigte Säule 3a einzahlen. 2020 waren es maximal 6826 Franken. Diesen Betrag hatten Sie einbezahlt. Da sehe ich kein Problem bezüglich der Abzugsfähigkeit. Danach waren Sie weiter erwerbstätig, aber nicht mehr der Pensionskasse angeschlossen. Selbstständig erwerbende Personen oder Personen, welche die BVG-Eintrittsschwelle nicht erreichen, dürfen 20 Prozent des steuerbaren Erwerbseinkommens einzahlen, maximal aber 34'416 Franken für das Jahr 2021. Im letzten Jahr waren es maximal 34'128 Franken.

Ich empfehle Ihnen, bei Ihren Steuerbehörden nachzufragen, warum sie Ihre Einzahlungen als zu hoch einstufen.

Beachten sollte man bei Einzahlungen aber auch noch einen anderen Wert, nämlich den oberen Grenzbetrag. Laut Artikel 7 Absatz 1 BVV 3 sind Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen bis jährlich 8 Prozent sowie bis jährlich 40 Prozent des oberen Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1 BVG abziehbar. Unter dem oberen Grenzbetrag ist jener Betrag zu verstehen, bis zu dem der Jahreslohn eines Arbeitnehmers der obligatorischen Versicherung in der 2. Säule im BVG-Obligatorium unterliegt.

Im Kreisschreiben 18 der Eidgenössischen Steuerverwaltung heisst es, dass nicht in der 2. Säule versicherte Arbeitnehmer und Selbstständigerwerbende nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b BVV 3 ihre im betreffenden Jahr tatsächlich geleisteten Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen bis 20 Prozent des Erwerbseinkommens, jedoch höchstens bis 40 Prozent des oberen Grenzbetrages abziehen können, wobei jeglicher Abzug die Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen voraussetzt, was bei Ihnen gegeben ist.

Die gesamten Abzüge für die Säule 3a dürfen jedoch im Jahr 2020 nicht mehr als 34’416 Franken betragen. Auch das ist bei Ihnen erfüllt. Allerdings waren Sie im letzten Jahr nicht selbstständig erwerbend, sondern weiterhin angestellt. Da Sie einen Nachweis vorlegen können, dass Sie weiter erwerbstätig waren, haben Sie aus meiner Sicht das Recht, weiter Gelder in die Säule 3a einzuzahlen und bei den Steuern in beschränktem Umfang in Abzug zu bringen. Ich empfehle Ihnen, bei Ihren Steuerbehörden nachzufragen, warum sie Ihre Einzahlungen als zu hoch einstufen und von welcher Rechnung sie ausgehen, zumal Ihre Bankstiftung die Einzahlungen akzeptiert und entsprechend im Steuerausweis ausgewiesen hat.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

