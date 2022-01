Vor den Wahlen – Welche Partei hat die besten Ideen für Zürich? Wir wollten es wie in einer populären TV-Show machen: Jede Partei sollte uns ihre allerbeste Idee für die Stadt Zürich verkaufen. Das bekamen nur die kleinen überzeugend hin. Corsin Zander

In der Unterhaltungssendung «Die Höhle der Löwen» haben pfiffige Erfinderinnen wenige Minuten Zeit, um vermögende Investoren dazu zu bewegen, in ihre Geschäftsidee zu investieren. Mit einer ähnlichen Aufgabe sind wir im Vorfeld der Wahlen an die Stadtzürcher Parteien herangetreten: «Was ist Ihre beste Idee, die Zürich noch besser machen soll, und wie soll sie umgesetzt werden?»