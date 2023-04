Fragen an Hans Ulrich Obrist – Welche Schweizer Künstlerin sollte man kennen? Die Wahl unseres Kolumnisten fällt auf Klaudia Schifferle – die seit 50 Jahren eine der stärksten Schweizer Stimmen in der Kunst ist. Hans Ulrich Obrist

Klaudia Schifferle (ganz links) mit ihrer Band LiLiPUT, aufgenommen im Oktober 1982 in Zürich. Foto: Niklaus Stauss (Keystone)

Kürzlich habe ich Klaudia Schifferle in ihrem Atelier in Zürich besucht – und war total beeindruckt. Das letzte Mal habe ich Schifferle Ende der Achtzigerjahre getroffen, da war ich noch ein Teenager und sie eine bekannte Künstlerin, die bereits auf der documenta in Kassel ausgestellt und zudem in einer der originellsten und kultigsten Bands der Schweiz gespielt hatte: Kleenex hiess die Post-Punk-Formation, die aus vier Frauen bestand und bis nach Grossbritannien so viel Erfolg hatte, dass die Firma Kleenex die Humorlosigkeit hatte, der Band ihren Namen zu verbieten. Sie nannte sich dann um, in LiLiPUT, deren Ruhm bis in die USA reichte. Doch 1983 löste sich die Band auf, und Schifferle widmete sich nun ganz der Ölmalerei.