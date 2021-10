Naturschutzgebiet Thurauen – Welche Vögel sind noch da? Am Internationalen Tag der Zugvögel zählten Freiwillige Vögel. Erspäht wurden dabei auch seltene Gäste. Fabienne Jacomet

Mit einem Feldstecher lassen sich vom Bunker beim Thurspitz aus zahlreiche Vögel beobachten. Foto: Madeleine Schoder

In den Thurauen direkt am Rhein führt eine rostige Wendeltreppe auf einen Bunkerturm hinauf. Sophie Baumann, Präsidentin des Naturschutzvereins Flaachtal, und ihre Kolleginnen und Kollegen haben sich dort am Sonntag postiert, um Vögel zu beobachten und zu zählen. An der Wand hängt ein braunes Plakat, auf das sie alle gesehenen Arten notieren.

Sie tun dies im Zuge des Internationalen Tages der Zugvögel, des «EuroBirdwatch», der jährlich von der Organisation Birdlife organisiert wird. Am «EuroBirdwatch» werden in ganz Europa und in Zentralasien Zugvögel beobachtet und gezählt, um neue Erkenntnisse über deren Bestand zu sammeln.