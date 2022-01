Vergleich in der Region Winterthur – Welcher Gemeindepräsident den höchsten Lohn erhält Die Entschädigungen in den Gemeinden fallen sehr unterschiedlich aus. Hier lesen Sie, wer am meisten und wer am wenigsten verdient. Nicole Döbeli

Reich werden die wenigsten Behördenmitglieder. Aber einige verdienen mehr als andere. Foto: Keystone/Alessandro Crinari

Wie lukrativ eine Wahl in den Gemeinderat oder ins Gemeindepräsidium ist, unterscheidet sich von Ort zu Ort stark. In manchen Gemeinden erreicht die jährliche Entschädigung nicht einmal 10’000 Franken, in anderen beträgt sie mehr als fünfmal so viel.

Es überrascht nicht, dass Winterthurs Stadtpräsident Michael Künzle (die Mitte) den höchsten Lohn in der Region erhält: Nach Abzug von Spesen sind es rund 270’000 Franken im Jahr. Was dann aber doch etwas überrascht, ist, dass er der bestbezahlte Stadtpräsident der Schweiz ist. Das besagt ein Städtevergleich des «Blicks» aus dem Jahr 2020. Die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch erhält nach Abzug von Spesen 244’000 Franken.