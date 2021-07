Von Stammheim bis Winterthur – Welcher ist der schönste Vitaparcours in der Region? Seit der Pandemie sind Vitaparcours noch beliebter. Wir haben die Anlagen in der Region getestet und sagen, welche Rundläufe am meisten Spass machen. Rafael Rohner , Jonas Gabrieli

Der Vitaparcours Lindberg in Winterthur – mit Finnenbahn – erhält vom «Landboten» die besten Noten. Foto: Marc Dahinden

Hüpfen, springen, balancieren, laufen: Auf einem Vitaparcours ist ein allumfassendes Training an der frischen Luft möglich – und das gratis zu jeder Zeit. Rund um Winterthur gibt es ein gutes Dutzend Anlagen, die alle ähnlich aufgebaut sind. An 15 Posten mit Hinweisschildern können Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Kraft und Ausdauer trainiert werden. 1968 entstand in Zürich-Fluntern der erste Vitaparcours. Inzwischen sind es schweizweit rund 500.

Und es werden immer mehr. So soll etwa südlich von Gachnang ein neuer Parcours entstehen, auf Wunsch der Einwohnerinnen und Einwohner. Geplant ist die Einweihung im Spätsommer.