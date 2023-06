Für eine Eintages-Bergtour, eine Person

Foto: Alex Buschor

Marke: Osprey

Name: Tempest 9

Geschlecht: Damen

Volumen: 9 Liter

Besonderheiten: Spezielle Stockhalterung, erlaubt das Anbringen und Zurhandnehmen der Stöcke während des Gehens. Lasche für Helmbefestigung

Preis im Fachhandel: 139 Franken

Fürs Stadtflanieren, ein Tag

Foto: Alex Buschor

Marke: Bach

Name: Bicycule 15

Geschlecht: Unisex

Volumen: 15 Liter

Besonderheiten: Mit fixierbarer Regenhülle. Auch gedacht fürs Velo.

Preis im Fachhandel: 140 Franken

Für eine Eintages-Wanderung, Kindermodell

Foto: Alex Buschor

Marke: Osprey

Name: Jet 18

Geschlecht: Unisex

Volumen: 18 Liter

Besonderheiten: Hinten besonders geräumige Aussentasche

Preis im Fachhandel: 95 Franken

Für den Zweitäger, eine Person

Foto: Alex Buschor

Marke: Bach

Name: Shield Plus 35

Geschlecht: Unisex

Volumen: 32 Liter

Besonderheiten: Zweiter Zugriff über die Kofferöffnung. Hauptraum unterteilbar in zwei Flächen

Preis im Fachhandel: 230 Franken

Für Eintages-Bergtour, zwei Erwachsene, ein Kind

Foto: Alex Buschor

Marke: Osprey

Name: Rook 50

Geschlecht: Herren

Volumen: 50 Liter

Besonderheiten: Seitliche schräge Halterung für den schnellen Zugriff auf die Trinkflasche beim Gehen

Preis im Fachhandel: 199 Franken

Fünf Tage Trekking, eine Person

Foto: Alex Buschor

Marke: Fjällräven

Name: Kajka 55

Geschlecht: Damen

Volumen: 55 Liter

Besonderheiten: Deckelfach abnehmbar und als Lendentasche verwendbar

Preis im Fachhandel: 400 Franken