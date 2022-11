Und die Spanier?

Die Spanier hingegen sind perfekt in das Turnier gestartet, mit einem 7:0 gegen Costa Rica. Entsprechend entspannt kann das Team von Nationaltrainer Luis Enrique das zweite Gruppenspiel angehen. Und die Statistiken sprechen ebenfalls für Spanien: Den letzten Pflichtspiel-Sieg gegen Spanien für Deutschland gab es beim 2:0 in der Gruppenphase der EM 1988, also vor 34 Jahren, als Rudi Völler beide Treffer erzielte.