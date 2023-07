Freibäder im Test – Welches ist die beste Badi in der Region Winterthur? Dieses Wochenende wird es heiss. Wir stellen acht Schwimmbäder in Stadtnähe vor und sagen, wo es eher ruhig ist, wo das Essen schmeckt oder wo sich Kinder austoben können. Roger Meier Rafael Rohner Muriel Blum

Das Schwimmbad im eigenen Dorf oder im eigenen Quartier kennen die meisten. Doch wie sieht es im Nachbarort aus? Ein Ausflug könnte sich lohnen. Denn alle Badis rund um Winterthur haben ihre Besonderheiten. Am Ende des Artikels können Sie abstimmen. Welches Schwimmbad gefällt Ihnen am besten?

Elsau: Fähnchen, Schildkröte, Lavendel

Beachvolleyball, Fussball auf kleine Tore, zwei Tischtennistische und ein 25-Meter-Schwimmbecken – Sporttreibende kommen in der Badi Niderwis in Elsau besonders auf ihre Kosten. Schläger und Bälle gibt es gratis beim Bademeister, und für Denksportlerinnen steht ein grosses Schachfeld mit Figuren bereit.

Im Sprungbecken locken ein Ein- und ein 3-Meter-Brett und im knapp einen Meter tiefen Nichtschwimmerbecken eine an die 2 Meter breite Rutsche. Das Becken für die Kleinsten ist eher klein ausgefallen. Der blaue Anstrich, eine kleine Rutschbahn in Form eines Elefäntchens und ein Schildkröten-Brunnen hauchen dem Plätzchen dafür Leben ein. Das Wasser wird laut Bademeister wegen der Hygiene jeden Abend abgelassen.

Auf der gestuften/terrassierten Wiese lässt sich mit Blick auf die Schwimmbecken bequem relaxen. Hier spenden Laubbäume und Föhren Schatten. Im Rest der Badi dürften in vier bis fünf Jahren weitere Schattenplätze hinzukommen; ein Dutzend Jungbäume sind bereits gepflanzt.

Abseits der Liegewiese dominieren gelbe Wiesenblumen und Büsche das Bild. Allein in der Nähe des Badi-Beizli hat ein Gärtner für etwas Abwechslung gesorgt. Dort gibt es von Bratwurst an Zwiebelsauce mit Pommes über einen Fitnessteller mit Poulet bis hin zum grünen Thai-Curry. Und mit einem hausgemachten Hibiscus-Eistee oder einer Apfelschorle lassen sich auch heisse Tage überstehen.

Preis: Erwachsene 7 Franken, Kinder 4 Franken

Erreichbarkeit: Parkplätze ca. 160, 7 Franken pro Tag, 3 Minuten Gehweg ab Haltestelle Elsau, Sportplatz

Für Kinder: Planschbecken, Kletterturm, Sandhaufen, zwei Schaukelpferde, Sprungturm, Rutschbahn

Sport: Beachvolleyball, Fussball auf kleine Tore, zwei Tischtennistische, Schach

Längstes Schwimmbecken: 25 Meter

Gesamteindruck: gut

Wiesendangen: Für Feinschmecker

Donnerstagmittag, 22 Grad, es ist bewölkt. 30 Gäste auf der Terrasse im Freibad Büel in Wiesendangen geniessen ihren Zmittag: Kalbs-Cordon-bleu mit Pommes, Badispiess mit frischen Salaten und vegane Hamburger. Längst hat sich im Dorf herumgesprochen, dass man in der Badi unter dem Wiesendanger Wald gut isst.

Doch auch sonst lässt es sich hier geniessen. Umringt von Büschen und Bäumen, kriegen Badi-Besuchende nur wenig von der Aussenwelt mit. Orange Ringelblumen und Lavendel sorgen für ein wenig Ferien-Feeling, grosse Laubbäume für ausreichend Schatten. Und im Notfall vermietet Bademeister Arno Hausen Sonnenschirme für 3 Franken pro Tag.

Wer sich abkühlen will, geht ins Schwimmbecken. Auf zwei Bahnen à 25 Meter dürfen Ambitionierte ihre Längen ziehen, auf den anderen zwei wird geplanscht. Für Kinder und Jugendliche gibt es das weniger tiefe Nichtschwimmerbecken mit einer 42-Meter-Rutschbahn und das Sprungbecken mit Ein- und 3-Meter-Brett.

Das Kinderbecken gehört zu den grösseren der Region, wirkt picobello-sauber, aber mit zwei Steinpferdchen und einem Wasserpilz auch etwas sehr steril. Für Eltern positiv: Eine kleine Tribüne sorgt dafür, dass die Kleinsten nie aus den Augen verschwinden.

Preis: Erwachsene 7 Franken, Kinder 4 Franken

Erreichbarkeit: Gratisparkplätze, 6 Minuten Gehweg ab Haltestelle Wiesendangen, Attikerstrasse

Für Kinder: Spielplatz, Kletterturm und Schiff, Planschbecken, Sprungturm, 42-Meter-Rutschbahn.

Sport: Beachvolley, Tischtennistische

Längstes Schwimmbecken: 25 Meter

Gesamteindruck: hervorragend

Rikon: Viel Schatten, feine Momos

Im Restaurant des Schwimmbads Engelburg ist um die Mittagszeit einiges los. Kelsang Sakutshang steht in der Küche und ruft ihre Kinder an: «Sie sollen mich unterstützen.» Denn es treffen immer mehr Gäste ein. So etwa eine Frau, die auch wegen des Essens oft hier ist: «Die Momos sind weitherum bekannt», sagt sie.

Obwohl sich die Badi Rikon direkt am Bahnhof befindet, wähnt man sich mitten im Grünen. Diverse ältere Bäume spenden Schatten, der angrenzende Wald kühlt ebenfalls. Erwähnenswert sind die vielen Blumen im Eingangsbereich, die breite Rutschbahn und das schattige Planschbecken für die Kleinsten, die zusätzlich in einer kleinen Hütte spielen können. Die Garderobengebäude sind etwas in die Jahre gekommen, jedoch sauber und gut unterhalten.

Preis: Erwachsene 6 Franken, Kinder 3.50

Erreichbarkeit: Parkplätze vorhanden, Bahnhof Rikon direkt nebenan

Für Kinder: Planschbecken, Flächenrutschbahn, Spielhäuschen, Sprungturm

Sport: Pingpong, Töggelikasten

Längstes Schwimmbecken: 50 Meter

Gesamteindruck: gut

Grafstal: Kletterwand, Blumen, Bogenbrücke

Der erste Eindruck: Wir befinden uns in einem lieblichen Blumengarten. Palmlilien blühen am Beckenrand, diverse Topfpflanzen zieren den Eingangsbereich. Offensichtlich hat hier jemand einen grünen Daumen. Zur lieblichen Atmosphäre trägt auch die bogenförmige Holzbrücke bei und ein Hügel, von dem sich eine Rutschbahn runterschlängelt.

Die Badi Grafstal, die zur Gemeinde Lindau gehört, verfügt «nur» über ein grösseres Becken, dafür ist dieses mit Strömungskanal und Sprudelbereich fast schon luxuriös ausgestattet. Ein Highlight für Jugendliche ist die grosse Kletterwand.

Meistens ist es hier ruhiger als in anderen Badis, die Liegewiesen sind gross, und die Gäste verteilen sich. Der Kinderbereich mit Planschbecken und Spielplatz (leider an der Sonne) ist etwas abgetrennt.

Nur der Lärm der nahen Autobahn stört je nach Windrichtung die Idylle. Mit geschlossenen Augen kann man sich vielleicht ein Meeresrauschen einbilden.

Preis: Erwachsene 6.50 Franken, Kinder 3.50 Franken

Erreichbarkeit: Parkplatz auf der anderen Seite der Autobahn, 6 Minuten Gehweg ab Haltestelle Grafstal, Unterdorf

Für Kinder: kleiner Spielplatz, Planschbecken, Sprungturm, Rutschbahn

Sport: Fussballfeld, Kletterturm, Beachvolleyballfeld

Längstes Schwimmbecken: 50 Meter

Gesamteindruck: sehr gut

Pfungen: Schmuckstück mit Bach

Die Badi Reckholdern in Pfungen liegt am unteren Ende des Rumstals, das allein schon einen Ausflug wert ist. Die Lage auf dem Talboden bringt es mit sich, dass ein Bach mitten durch die Badi fliesst. Der Kinderspielplatz mit Sandkasten liegt in der Nähe des Gewässers, sodass die Kleinen auch im Bachbett spielen können. Hinzu kommt ein schön beschattetes Planschbecken mit Kletterturm. Alles zusammen wirkt sehr idyllisch und charmant.

Kommt hinzu, dass es in der Badi keine Rutschbahn gibt und es hier auch deshalb etwas ruhiger ist als andernorts. Es sei denn, auf dem grossen Fussball- und Volleyballfeld geht es gerade hoch zu und her. Das Restaurant ist in der Sommerzeit ein Treffpunkt. Pächterin Anita Bamert ist bekannt für ihre Kuchen und abwechselnden Mittagsmenüs, ob Rahmgeschnetzeltes, Salate oder Thai-Currys.

Preis: Erwachsene 6 Franken, Kinder 3 Franken

Erreichbarkeit: wenige Gratisparkplätze direkt bei der Badi, 15 Minuten Gehweg ab Bahnhof Pfungen

Für Kinder: Planschbecken, Kletterturm, Sandkasten, Sprungturm

Sport: grosses Fussballfeld, Beachvolley

Längstes Schwimmbecken: 25 Meter

Gesamteindruck: sehr gut

Seuzach: Die Grosse

Die Badi Seuzach ist beliebt. Am vorletzten Sonntag kamen rund 3500 Gäste, dabei ist sie eigentlich auf 1000 weniger ausgelegt. Der Ansturm scheint berechtigt: Mit vier Becken (darunter ein Kinderbecken), drei Sprungtürmen, einer 70-Meter-Rutsche und mehreren Sportplätzen auf 20’500 Quadratmetern ist sie ein kleines Familienparadies.

Als besonderes Highlight sticht ein Wellnessbereich mit Sprudelliegen, zwei Wasserfällen und einem Strömungskanal heraus. Das Kinderplanschbecken überzeugt mit einem Spielschiff. Weil die Anlage 2015 gesamtsaniert wurde, ist sie modern.

Im Gegensatz dazu verpflegt das Badi-Restaurant seine Gäste eher traditionell mit Burger (10 Franken), Salat (11 Franken) und Currywurst (8.50 Franken). Mit vier veganen und zwölf vegetarischen Gerichten versucht das Bistro, am Puls der Zeit zu bleiben. Verkaufsschlager bleibt aber das «Elefantenohr» – ein 500-Gramm-Schweineschnitzel mit Pommes.

Preis: Erwachsene 8 Franken, Kinder 4 Franken

Erreichbarkeit: ca. 70 kostenpflichtige Parkplätze, 5 Minuten Gehweg ab Haltestelle Seuzach, Mörsburgstrasse

Für Kinder: Spielplatz, 70-Meter-Rutsche, Sprungturm, Planschbecken

Sport: Beachvolleyball, Volleyball auf Rasen, Fussball, Tischtennis

Längstes Schwimmbecken: 33.3 Meter

Gesamteindruck: hervorragend

Hettlingen: Die Kleine, aber Feine

Wer mit dem öffentlichen Verkehr zum Schwimmbad Hettlingen gelangen will, passiert auf den letzten Metern eine Kuhweide. Hier ist man wirklich auf dem Land angekommen. Die Badi selbst liegt eingebettet zwischen Bach und Hügel an einem Hang.

«Klein, aber fein» beschreibt sie wohl am besten: kleine Rutsche, kleine Becken, kleiner Spielplatz und kleine Grillstelle – alle gepflegt und in gutem Zustand. Mehr braucht es auch nicht, denn die Badi wird auch an Wochenenden im Hochsommer nur von maximal 900 Besucherinnen und Besuchern besucht.

Diese finden unter grossen, alten Bäumen Schatten und können sich im internationalen Restaurant mit tibetischen Momos, indischen Samosas und italienischer Pizza verwöhnen lassen.

Preis: Erwachsene 6 Franken, Kinder 3 Franken

Erreichbarkeit: ca. 25 Gratisparkplätze, 3 Minuten Gehweg ab Haltestelle Hettlingen, Föhrenstrasse

Für Kinder: Spielplatz, Rutschbahn, Sprungturm, Planschbecken

Sport: Beachvolleyball, Fussball

Längstes Schwimmbecken: 25 Meter

Gesamteindruck: sehr gut

Neftenbach: Alles, was man braucht – und Gyros

Sie ist fast fünfmal so lang wie breit: Die Badi Neftenbach streckt sich ganz schön in die Länge. Was das Freibad im ersten Moment etwas ungemütlich wirken lässt, schafft dafür Platz für ein 50-Meter-Becken. Streckenschwimmerinnen und -schwimmer kommen hier voll auf ihre Kosten.

Ins zweite, etwas flachere Becken mündet eine Rutschbahn. Dort schwimmen und planschen vor allem Kinder und Jugendliche. Sicherheit für Kleinkinder wird in Neftenbach grossgeschrieben: Das Planschbecken der Jüngsten ist durch einen Zaun mit kleinkindersicherem Schloss von den beiden Becken für Erwachsene und grössere Kinder getrennt.

Mit Ausnahme eines Sprungturms hat die Badi alles, was von einer Badi eben erwartet wird. Auch kulinarisch: mit klassischen Pommes, Hot Dog, Salatteller mit Fischknusperli sowie Vegiburger. Hinzu kommen Gyros und Zaziki mit Pitabrot.

Preis: Erwachsene 6 Franken, Kinder 3 Franken

Erreichbarkeit: ca. 40 Gratisparkplätze, 9 Minuten Gehweg ab Haltestelle Neftenbach, Alte Post

Für Kinder: Spielplatz, Flächenrutschbahn, Planschbecken

Sport: Tischtennis, Beachvolleyball, Fussball

Längstes Schwimmbecken: 50 Meter

Gesamteindruck: gut

Unser Fazit

Die Zeiten von Pommes, Bratwurst und Pizza sind vorbei. Zwar gibt es diese Klassiker in den meisten Badis noch immer, doch die Freibäder haben ihr Angebot mit den Jahren ausgeweitet, und die Gäste können unterdessen fast überall gut essen. Allen voran in der Badi Wiesendangen, die auch sonst sehr überzeugt, etwa punkto Sauberkeit. Für Feinschmecker empfiehlt sich jedenfalls ein Ausflug in diese Gemeinde.

Wer das Gesamtpaket aus Abkühlung, Sport, Essen und Action sucht, ist jedoch in Seuzach noch etwas besser aufgehoben. Mit seiner Grösse und dem breiten Angebot überzeugt diese Badi am meisten.

Als kleine und charmante Badis stechen Grafstal und Hettlingen besonders heraus. Ein ruhiges Freibad in schöner Landschaft und mit freundlichem Empfang findet man in Pfungen. So weit der Eindruck hier auf der Redaktion. Doch nun entscheiden Sie selbst: Welche Badi hat Sie besonders überzeugt?

