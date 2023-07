Freibäder im Test – Welches ist die beste Badi in der Region Winterthur? – Teil 2 Nach den Badis in Stadtnähe stellen wir acht vor, die etwas weiter weg von Winterthur liegen. Wo hat es Rutschbahnen? Wo ist die Lage besonders schön? Und wo kann man ideal Sport treiben? Rafael Rohner Muriel Blum Roger Meier

Das Schwimmbad Rickenbach ist für manche Leserinnen und Leser das schönste in der Region Winterthur. Foto: Madeleine Schoder

Acht Schwimmbäder rund um Winterthur haben wir vergangene Woche vorgestellt. Doch Leserinnen und Leser haben sich gemeldet, ihr Favorit sei nicht unter den getesteten Badis gewesen. Deshalb öffnen wir den Kreis und stellen acht weitere Schwimmbäder in der Region Winterthur vor. Welches überzeugt Sie am meisten? Am Ende des Artikels können sie abstimmen.

Elgg: Essen unter dem Blätterdach

1 / 4 Bildstrecke: Schwimmerinnen und Schwimmer können in der Badi Elgg weit in die Landschaft hinausblicken. Fotos: Rafael Rohner

In der Badi Elgg ist schon am Dienstagmittag viel los: Jugendliche planschen im Bassin mit Strömungskanal. Schwimmerinnen und Schwimmer ziehen im 50-Meter-Becken ihre Bahnen. Badmeister Berni Renger blickt durch seine Sonnenbrille auf die Wasserfläche und wirkt dabei tiefenentspannt. Eingreifen muss er im Moment nicht.

Auch im Bistro nebenan ist die Stimmung gut, alle Tische sind besetzt. Die Gäste sitzen unter Platanen, die mit ihrem Blätterdach kühlenden Schatten spenden. Das im Jahr 2014 sanierte Badi-Gebäude verleiht dem Ganzen ein fast schon mondänes Flair – wie Ferien fühlt es sich an.

Küchenchef ist seit dieser Saison Kamrul Kamruzzaman, der zuvor im Elgger Bahnhöfli wirtete. Er serviert täglich wechselnde Mittagsmenüs, etwa Butter Chicken oder Rindsragout. Auf Anfrage bereitet er auch eine vegetarische Alternative zu, am Nachmittag ist Flammkuchen die Spezialität. Mit seinem Start in der Badi Elgg ist Kamruzzaman aber nicht zufrieden, er beklagt sich gegenüber dem Journalisten über die Kücheneinrichtung, den Verdienst und stressige Arbeitsbedingungen.

Preis: Erwachsene 5 Franken, Kinder 2.50 Franken

Erreichbarkeit: Die Badi Elgg liegt etwas ausserhalb an einer Hauptstrasse, parkiert wird auf einem Kiesplatz oder einem Feld. Vom Städtli sind es 15 Minuten zu Fuss, vom Bahnhof circa 25 Minuten.

Für Kinder: Planschbecken, Rutschbahn (ohne Wasser), Kletterturm, Sandkasten, Strömungskanal, Sprungturm

Längstes Schwimmbecken: 50 Meter

Sport: Fussball, Beachvolley, Tischtennis

Gesamteindruck: gut bis sehr gut

Schlatt: Versteckter Pool am Waldrand

1 / 5 Bildstrecke: Pool im Wald: Das Schwimmbad Schlatt besteht aus einem Bassin und einem kleinen Bistro. Fotos: Rafael Rohner

Die schmale Landstrasse führt an einem Bauernhof vorbei, da glitzert auf der anderen Seite zwischen den Bäumen eine Wasserfläche. Eine Frau sitzt mit Strohhut am Pool, die Beine übereinandergeschlagen. Hat hier ein französischer Maler in die Landschaft gemalt? Man reibt sich die Augen, das kleine Schwimmbad am Dorfrand von Unterschlatt wirkt im ersten Moment fast unwirklich, auch wenn es hier schon seit über fünfzig Jahren liegt.

Empfangen werden Gäste von Virginia Fet und Tobias Schmidt. Und von ihrer zweijährigen Tochter Frida Mae, die dem Gast stolz eine Gasparini-Glace reicht. Die junge Familie ist die zweite Saison in der Badi Schlatt und legt Wert auf Nachhaltigkeit und Details. Das Schleckzeug ist vegan, wo immer möglich ist alles in Bio- oder Demeter-Qualität.

Kleinkinder finden etwas zum Spielen, etwa ein Planschbecken oder ein kleines Hüttli. Ansonsten hat es nicht viel in der Badi Schlatt, was in dieser Idylle auch nicht nötig ist. Einzige Nachteile: Ab und zu greifen Bremen an, und es gibt wenig Schatten (Sonnenschirme sind gratis verfügbar).

Beliebt ist die kleine Badi bei Wanderern und für Schulreisen. Ein schöne Route führt von hier durch das Röhrlitobel zu Tüfels Chilen und Bäntalgiessen nach Kollbrunn.

Preis: Erwachsene 5 Franken, Kinder 3.50 Franken.

Erreichbarkeit: direkter Bus von Winterthur bis zur Haltestelle Unterschlatt (32 Minuten)

Für Kinder: Planschbecken, Spielhüsli, Sandkasten, Kreisel, Drehturm

Längstes Schwimmbecken: circa 25 Meter

Sport: Tischtennis

Gesamteindruck: sehr gut

Andelfingen: Für Tierliebhaber

1 / 5 Bildstrecke: Die Badi Andelfingen ist fast immer gut besucht. Doch nicht nur von menschlichen Gästen … Fotos: Muriel Blum, Nathalie Guinand

Durch einen riesigen Froschmund rutscht ein Dreijähriger ins Kinderplanschbecken, eine Schülerin kriecht durch einen XXL-Molch in den Sandkasten. Und eine gelbe Schlange spritzt und spuckt die Eltern an. Im Kinderbereich der Badi Andelfingen kommen Reptilien- und Amphibienliebhaber voll auf ihre Kosten.

Doch auch wer sich nach einem lebendigen Tier sehnt, wird nicht enttäuscht. Badi-Kater Rusty sonnt sich zwischen Plastikstühlen auf der Restaurantterrasse. Laut dem Bademeister gehöre er zwar einem Nachbarn, sei jedoch den ganzen Sommer über auf der Freibadanlage anzutreffen. Täglich komme er bereits vor Türöffnung und gehe erst nach Ladenschluss.

Das mögen jüngere wie ältere Besucher. Wobei in der Badi deutlich mehr Kinder als Erwachsene unterwegs sind. Mit einem attraktiven Angebot von zwei Rutschen, Sandkasten, Jöggelikasten und Basketballplatz ist sie wie geschaffen für eine junge Klientel. Einziger Nachteil an der breiten Auswahl: Die Badi ist an heissen Nachmittagen immer sehr bis extrem voll.

Ruhe von den Menschenmassen findet man auf der grossen Liegewiese. An deren Rand hat es eine Hängematte mit Blick auf Feld und Wald – perfekt für ein Mittagsschläfchen.

Preis: Erwachsene 7 Franken, Kinder 4 Franken

Erreichbarkeit: Gratisparkplätze, 8 Minuten Gehweg ab Bahnhof Andelfingen

Für Kinder: Spielplatz, Kinderplanschbecken, Flächenrutsche, Jöggelikasten, Sandkasten, Sprungturm

Sport: Basketball, Fussball, Volleyball, Tischtennis

Längstes Schwimmbecken: 50 Meter

Gesamteindruck: gut

Effretikon: Die Sportlerbadi

1 / 8 Bildstrecke: Der Balancierparcours sticht als besonderes Highlight der Badi in Effretikon heraus. Fotos: Muriel Blum

Pingpongtisch, Minigolf, Balancierparcours, Fussball, Beachvolleyball, 50-Meter-Becken, Schach und eine öffentliche Fitnessanlage direkt vor der Tür. In der Effretiker Badi kommt der Sport nicht zu kurz. Zu Recht: Immerhin ist sie Teil des Sportzentrums Eselriet.

Dienstags und donnerstags können Frühschwimmer ab sechs Uhr morgens gratis ins Freibad. Auch Sportgeräte wie Badmintonschläger können kostenlos ausgeliehen werden. Und: Im normalen Eintrittspreis ist eine Runde Minigolf auf der angrenzenden Anlage mit drin.

Trotz breitem Sportangebot kommen auch Kinder nicht zu kurz. Den Jüngsten bietet sich eine Dreifach-Planschbeckenanlage mit Steinpferden, Staudämmen und kleinen Wasserfällen. Direkt daneben ein eigenes Häuschen mit Garderobe und Wickelraum. Etwas ältere Kinder können sich auf dem Abenteuerspielplatz, der grossen Rutsche oder im Nichtschwimmerbecken austoben. Dort hat es unter anderem Spritzpistolen für ausgedehnte Wasserschlachten.

Preis: Erwachsene 7 Franken, Kinder 4 Franken

Erreichbarkeit: circa 60 Gratisparkplätze direkt vor dem Sportzentrum, 7 Minuten Gehweg ab Haltestelle Effretikon, Eselriet

Für Kinder: Dreifachplanschbecken, Spielplatz, 60-Meter-Rutsche, Sprungturm, Spritzpistolen

Sport: Minigolf, Beachvolleyball, Fussball, Schach, Balancierparcours, Badminton, Tischtennis

Längstes Schwimmbecken: 50 Meter

Gesamteindruck: hervorragend

Turbenthal: Selbstbedienung ist Trumpf

1 / 4 Bildstrecke: Das Becken im Schwimmbad Neuguet ist 33 Meter lang. Fotos: Rafael Rohner

Schnickschnack muss man im Schwimmbad Neuguet an der Töss nicht erwarten. Den Hotdog können sich die Gäste im Bistro selber zubereiten, für den Kühlschrank gilt ebenfalls Selbstbedienung. Gefüllt ist er mit Fleisch von der Metzgerei Brunner aus Turbenthal oder Sandwichs von der Konditorei Janz in Wila. Wer lieber etwas anderes essen will, der kann beim örtlichen Pizzakurier bestellen.

Zu bemängeln gibt es im Schwimmbad zwischen Turbenthal und Wila derzeit eigentlich nichts: Planschbecken, Beachvolleyballfeld, Garderoben, alles tipptopp, das Personal ist freundlich. Und doch fehlt etwas. Was könnte man hier als besonders hervorheben? Vielleicht die Lounge mit einigen Büchern? Eher nicht, dafür ist sie zu wenig einladend.

Seit dieser Saison ist Aliona Beladzedava Betriebsleiterin. Sie sieht im Schwimmbad zwischen Turbenthal und Wila enormes Entwicklungspotenzial, wie es Anfang April in einer Medienmitteilung hiess. Mit einem Strategieprozess wollen auch die Betreibergemeinden Wila, Wildberg und Turbenthal die Badi in den nächsten Jahren voranbringen – wir sind gespannt.

Preis: Erwachsene 6 Franken, Kinder 3.50 Franken

Erreichbarkeit: grosser Parkplatz, vom Bahnhof Wila oder Turbenthal circa 15 Minuten zu Fuss

Für Kinder: Planschbecken mit Spielhügel, Sprungturm

Sport: Fussball, Beachvolley, Tischtennis

Gesamteindruck: okay

Flaach: Viel Platz direkt am Rhein

1 / 4 Bildstrecke: Die Flaacher Badi wurde 2011 eröffnet und liegt direkt am Rhein. Archivfoto: Patrick Gutenberg

Die Badi Flaach liegt als einzige der getesteten Freibäder an einem Fluss. Die Lage am Rhein bietet aber nicht nur zusätzlichen Badespass – die Liegewiesen am Rheinufer sind ausgedehnt und bieten viel Schatten unter Bäumen und Büschen.

Wer gern brötlet, kommt in Flaach nicht zu kurz: Fünf Grillstellen gibt es in der Badi am Rheinufer. Für diejenigen, die sich lieber bewirten lassen, gibt es am Badi-Kiosk Klassiker wie Pommes, Chicken Nuggets oder Salate. Im angrenzenden Restaurant «Rübis und Stübis» wird Badegästen unter anderem Pizza serviert. An heissen Tagen kann es vor allem am Mittag zu längeren Wartezeiten kommen.

Geschwommen wird in Flaach im 25-Meter-Schwimmbecken. In einer Bassin-Ecke befindet sich die Sprunggrube mit Ein- und 3-Meter-Brett. Das Nichtschwimmerbecken wird durch eine etwa 3 Meter breite, gewellte Rutschbahn veredelt. Das Planschbecken für die Kleinsten ist eher klein, sieht mit «Bsetzistei» und einer Mini-Chromstahlrutschbahn aber hübsch aus.

Das Freibad in Flaach gehört zu den grösseren Badis in der Region Winterthur. Weil sie direkt neben einem Restaurant und einem TCS-Campingplatz liegt, bietet sie viele Parkmöglichkeiten. Zudem ist sie mit dem Postauto erreichbar.

Preis: Erwachsene 6 Franken pro Tag, Kinder 3 Franken

Erreichbarkeit: Parkplätze kostenpflichtig, Postauto 675 ab Henggart bis Haltestelle Ziegelhütte

Für Kinder: Wasserrutschbahn, Planschbecken, Gireizli, kleiner Spielplatz mit Rutschbahn

Längstes Schwimmbecken: 25 Meter

Sport: Spielwiese mit Fussballgoal und Volleyballnetz, zwei Tischtennis-Tische

Gesamteindruck: sehr gut

Rheinau: Retro-Badi mit Rutschbahn und Hallenbad

1 / 5 Bildstrecke: Die Rutschbahn im Freibad Rheinau ist mit 65 Metern die längste in er Region Winterthur. Foto: Roger Meier

Wer sterile, hochmoderne Badis mag, ist in Rheinau definitiv am falschen Ort. Hallen- und Freibad wurden in den 1970er-Jahren gebaut und Anfang 1990er totalsaniert. Der Sprungturm mit Ein- und 3-Meter-Brett sowie das Highlight für Kinder, die 65 Meter lange Rutsche, sind neueren Datums.

Teilweise sieht man der Badi das Alter an. Der Betonboden des 50-Meter-Schwimmbeckens mit seinen Kieselsteinmustern erinnert an Gartenplatten längst vergangener Zeiten, die Duschen an Grossmamis Pünt. Das hat durchaus Charme, ist aber im Unterhalt nicht ganz einfach, wie Geschäftsführer Andrea Braun bestätigt. Eine Folge: Zwischen den Pflastersteinen breitet sich das Unkraut einfacher aus als in anderen Badis.

Die Genossenschaft Aquarina, die die Badi seit 2014 betreibt, hat aber einiges dafür getan, dass sie attraktiv bleibt: Neben der längsten Rutsche in der Region Winterthur verfügt das Freibad über ein grosses Beachvolleyballfeld. Für die Kinder steht ein Planschbecken mit Wasserpilz und Minirutsche sowie ein Spielplatz bereit.

Die Badi verfügt über ausgedehnte Liegewiesen, wobei ein paar zusätzliche Schatten spendende Bäume an heissen Tagen wünschenswert wären. Im Badi-Beizli dagegen gibt es alles: von den Klassikern Chicken Nuggets mit Pommes oder Hamburger bis hin zu Thai oder Indisch.

Preis: Erwachsene 9 Franken, Kinder 5 Franken (Hallen- und Freibad)

Erreichbarkeit: Gratisparkplätze, Bus 620 ab Marthalen bis Rheinau, Galgenbuck

Für Kinder: 65-Meter-Rutsche, Sprungturm, Planschbecken mit kleiner Rutsche, Spielplatz

Längstes Schwimmbecken: 50 Meter

Sport: Beachvolleyball, zwei Tischtennis-Tische, Schach und Backgammon, Billard

Gesamteindruck: okay bis gut

Rickenbach: Waldbaden

1 / 4 Bildstrecke: Die Badi Rickenbach ist ein kleines Badeparadies im Wald. Fotos: Muriel Blum

Für das Wort «Waldbaden» gibt es zwei Definitionen. Eine spirituelle, die einen achtsamen Aufenthalt im Wald beschreibt. Und eine etwas banalere, die einfaches Baden oder Schwimmen in einem Gewässer im Wald meint. In der Badi Rickenbach kann man beides.

Das Freibad liegt direkt am Waldrand und ist auf drei Seiten von dichten Bäumen umgeben. Auch auf der Anlage selbst hat es üppiges Grün. Mit der Ausstattung hebt es sich nicht gross von anderen Badis ab: Sprungturm, Kinderplanschbecken, Rutsche, Grillstelle, Nichtschwimmerbecken und eine Schwimmlänge von 25 Metern. Direkt neben der Badi hat es einen öffentlichen Fussball- und Volleyballplatz.

Einen klassischen Spielplatz gibt es nicht. Doch mit einer Rundlauf-Anlage auf Sand (ähnlich wie in der Badi Wolfensberg), Schaukeln und zwei Wippen sind Kinder trotzdem gut versorgt. Auch den älteren Gästen ist etwas geboten: Im Badi-Restaurant hat es neben einer breiten Palette an Thai-Food eine grosse Auswahl an Weinen.

Preis: Erwachsene 6 Franken, Kinder 3 Franken

Erreichbarkeit: einige wenige Gratisparkplätze, 9 Minuten Gehweg ab Haltestelle Rickenbach, Dorf

Für Kinder: Wippe, Dreifachrutsche, Kinderplanschbecken, Schaukeln, Sprungturm

Sport: Volleyball, Fussball, Rundlauf

Längstes Schwimmbecken: 25 Meter

Gesamteindruck: sehr gut bis hervorragend

Weitere Freibäder

Es gibt in der Region Winterthur noch weitere kleine und sehenswerte Schwimmbäder, so etwa in Oerlingen, Rudolfingen, Stammheim, Ellikon an der Thur oder Dorf (nur für Einheimische).

Über die Region hinaus bekannt ist zudem die Badi Bachdelle in Dachsen, die wir hier nicht näher beschreiben. Das Schwimmbad ist bei Ausflüglern so beliebt, dass sie teilweise mit einem zu grossen Besucheransturm zu kämpfen hatte. Kürzlich wurde aus Sicherheitsgründen der Betrieb des Badi-Boots eingestellt. Der Gemeinderat wollte sich nicht für einen Weiterbetrieb einsetzen, damit es in der Badi etwas ruhiger wird.

Unser Fazit

Die Unterschiede in der Region Winterthur sind gross. Während einige Badis piekfein herausgeputzt sind und man wunderbar essen kann, bieten andere nur das Nötigste. In den Schwimmbädern Turbenthal und Rheinau spürt man, dass die Betreibergemeinden sparen müssen.

Ganz anders ist der Eindruck in Rickenbach und Effretikon, die in diesem Test am besten abschneiden. Effretikon überzeugt mit einem tollen Gesamtangebot für Ausflügler, Sportlerinnen und Familien. Ausserdem ist die Anlage topmodern und gut gepflegt. Die Infrastruktur der Badi Rickenbach kann da nicht ganz mithalten. Dafür ist sie paradiesisch in den Wald eingebettet und für eine gute Küche bekannt.

Ein besonderes Juwel ist zudem das Freibad in Schlatt, dass mit seiner Lage im idyllischen Unterschlatt und der herzlichen Betreiberfamilie auf jeden Fall einen Ausflug wert ist.

So weit die Meinung auf der Redaktion, doch welche Badi hat Sie besonders überzeugt?

