Areal Obertor in Winterthur – Wellnessfirma erhält Zuschlag für Bad am Obertor Der Winterthurer Stadtrat hat entschieden, wem er die Liegenschaft an der Badgasse im Baurecht überlässt.

Die Stadt gibt die Liegenschaft an der Badgasse 6 an eine Firma aus Bubikon ab, die auch in Genf eine Bade- und Wellnesseinrichtung betreibt. Archivfoto: Pierre Abensur

Die Entwicklung des Obertor-Areals in Winterthur nimmt weiter Form an. Wie die Stadt mitteilt, gibt sie die Liegenschaft an der Badgasse 6 im Baurecht an die Firma Bain-Bleu S.A. aus Bubikon ab. Diese wird im roten Klinkerbau wie von der Stadt angestrebt eine Bad- und Wellnesseinrichtung betreiben. Die Liegenschaft, die in Vergangenheit schon als Bad- und Waschanstalt genutzt wurde, ist als kantonales Schutzobjekt gelistet.

Im August 2022 entschied das Stadtparlament, auf einen Gestaltungsplan für die Entwicklung des Obertor-Areals zu verzichten. Stattdessen einigte man sich darauf, die Ziele aus dem Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Obertor: Boden behalten – Winterthur gestalten» mit vier Einzelprojekten umzusetzen.

Die Bain-Bleu S.A., die nun den Zuschlag für das Projekt an der Badgasse 6 erhielt, bringt langjährige Erfahrung im Wellnessbereich mit. Die Firma betreibt bereits das Bain Bleu Hammam & Spa in Cologny (GE) und vermochte den Stadtrat mit einem Konzept, das eine Verbindung von Badelandschaft und Kunst vorsieht, zu überzeugen.

In einem nächsten Schritt wird der Baurechtsvertrag ausgearbeitet und dem Stadtrat zur Genehmigung unterbreitet. Sämtliche weiteren Planungs- und Ausführungsschritte sowie der Betrieb werden danach durch die Baurechtsnehmerin Bain-Bleu S.A. umgesetzt.

zim

Fehler gefunden?Jetzt melden.