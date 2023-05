Lindau – Welthunger? Don’t worry be happy! Gesanglich umrahmter Vortrag von David Schaeppi im Kemptthaler «Valley». Almut Berger

Interessiert es Sie, wie die Welt tickt? Am Donnerstag, 11. Mai, 18.30 Uhr geht David Schaeppi unter dem Titel «World Hunger – Who Cares?» im Restaurant The Valley in Kemptthal Faktoren nach, die zu Welthunger und anderen Tragödien führen. Untermauert wird die englischsprachige Präsentation mit live gesungenen Liedern von Johnny Cash, Mani Matter und Elvis. Schaeppi hat an der ETH Zürich Sensorik und an der Uni Bern Mathematik unterrichtet. Seit 2008 ist er Sänger der Folk-Band Keltic Scent. Mit der Kollekte werden Projekte der Caritas unterstützt.

