Weltklasse Zürich – Tausende sehen zu, wie Angelica Moser im Zürcher HB 4,66 Meter hoch springt Der Auftakt von Weltklasse Zürich ging am Mittwoch im Hauptbahnhof Zürich über die Bühne. Angelica Moser holte Platz 4.

Strahlende Gesichter und eine jubelnde Angelica Moser im Hauptbahnhof Zürich. Foto: Jonathan Labusch

Angelica Moser springt im Stabhochsprung-Wettkampf in Zürich auf den 4. Platz. Die Schweizerin scheiterte im Wettkampf, der am Mittwoch im Rahmen von Weltklasse Zürich im Hauptbahnhof Zürich ausgetragen wurde, an der Höhe von 4.76 m. Die WM-Fünfte von Budapest konnte zuvor 4.66 m im zweiten Versuch überspringen.

Die überragende Athletin des Abends war die australische Weltmeiserin Nina Kennedy, die den Wettkampf mit einer neuen Jahresweltbestleistung und einem australischen Rekord von 4.91 m gewann. Hinter ihr sprang die zweite Weltmeisterin Katie Moon (USA) auf den 2. Rang. Sandi Morris (USA) komplettierte das Podest als Dritte.

Die restlichen Wettkämpfe im Rahmen von Weltklasse Zürich werden am Donnerstagabend im Stadion Letzigrund ausgetragen.

Strahlende Siegerin: So hoch wie Nina Kennedy sprang dieses Jahr noch keine. Foto: Jonathan Labusch

Wer springt höher? Katie Moon (USA) vor der Lichtinstallation des Künstlers Mario Merz. Foto: Jonathan Labusch

Sandi Morris (USA) wurde Dritte. Foto: Jonathan Labusch

Nina Kennedy jubelt im Flug, flankiert vom dicken Engel. Foto: Jonathan Labusch

lob/Jonathan Labusch

