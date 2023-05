Häuserbesetzer in Winterthur – Wem gehört die Stadt? In Winterthur wird gebaut, die Stefanini-Stiftung saniert, die Mieten steigen seit langem. Über Pfingsten organisierte ein Zusammenschluss von Bewohnenden besetzter und selbstverwalteter Häuser ein Treffen, um darüber zu diskutieren, wie eine Stadtaufwertung, von der alle profitieren, aussehen könnte. Anna Berger

Am Freitag demonstrierten etwa 250 Menschen unter dem Motto #oisi Stadt gegen Gentrifizierung und Vertreibung. Die Demonstration blieb friedlich. Foto: PD

Das Wachstum der Städte hält an. In den letzten 20 Jahren wurden über 13’000 neue Wohnungen gebaut. Drei Viertel der Neubauten waren bis 2020 Immobilien im «mittleren» Preissegment und vor allem 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen. Der Leerwohnungsstand ist in Winterthur seit langem notorisch tief. Die Mieten steigen seit Jahren an. Wie kann eine Stadt wie Winterthur qualitativ wachsen? Sodass trotz Verdichtung etwa die soziale Durchmischung bestehen bleibt, es also nicht zu Verdrängungseffekten in Quartieren kommt? Zu diesen Fragen hat die Häuservernetzung Winterthur unter dem Titel «Solidarität statt Vertreibung – Gemeinsam gegen die kapitalistische Aufwertung unserer Städte!» über Pfingsten ein überregionales Treffen organisiert. Die Gruppe besteht aus einem Zusammenschluss aus Bewohnerinnen und Bewohnern besetzter und selbstverwalteter Häuser in Winterthur. Über drei Tage verteilt veranstalteten sie im alten Busdepot Workshops, Diskussionen, Theater, Ausstellungen und Konzerte.

Diskussionen und Ausstellung zu besetzten Häuser

Alles drehte sich darum, wie bezahlbarer Wohnraum erhalten werden kann und was einer rein profitorientierte Stadtaufwertung entgegengesetzt werden kann. Den Auftakt bildete am Freitagabend eine Demonstration gegen Gentrifizierung und Vertreibung im Stadtpark Winterthur. Das Motto: #oisi Stadt. Rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen mit Transparenten vom Stadtpark über die Technikumstrasse in die Pionierstrasse zum Lagerplatz und wieder zurück. Wie die Stadtpolizei mitteilte, seien die Demonstrantinnen und Demonstranten friedlich geblieben, es seien keine grösseren Sachschädigungen bekannt. Durch Strassensperrungen kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen.

Was bedeutet eigentlich Gentrifizierung? Infos einblenden Eine eindeutige theoretische Definition von Gentrifizierung gibt es bis heute nicht. Grundsätzlich bezeichnet der Begriff aber die Aufwertung eines Stadtteils durch Sanierungen und Umbauten mit der Folge, dass die dort ansässige Bevölkerung durch wohlhabendere Bevölkerungsschichten verdrängt wird. Wenn sich die Attraktivität eines Viertels hebt, steigen die Mieten und Häuser werden an zahlungskräftigere Eigentümerinnen verkauft. Dadurch werden zum Beispiel Menschen, die weniger Geld besitzen, verdrängt. Das heisst, es gibt weniger soziale Durchmischung, was sich auch auf das Leben im Quartier auswirkt und nur noch eine reiche Elite kann es sich leisten, in gentrifizierten Vierteln zu leben.

Am Samstag ging es im alten Busdepot weiter mit verschiedenen öffentlichen Diskussionpanels, vormittags etwa zu «Wohnkämpfen aus verschiedenen Perspektiven», am Nachmittag zu «Häuserkämpfen in Winti». Unter den rund 80 Besucherinnen und Besucher waren auch Interessierte aus verschiedenen Städten der Schweiz. Für französischsprachige wurde simultan übersetzt. Eine kleine, aufwendig gestaltete Ausstellung mit Plakaten zu den sieben stadtweit besetzten Häusern gab Informationen zu der Geschichte und zur derzeitigen Situation. Zwei Männer und zwei Frauen des Kollektivs erzählten Anekdoten über die Häuserbesetzungen in Winterthur in den letzten Jahrzehnten und gaben Auskunft zur heutigen Lage. Sie wollen ihre Namen nicht in dieser Zeitung lesen.

Immobilien vorwiegend in privater Hand

Da alle sieben derzeit besetzten Häuser in Winterthur der Stefanini-Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) gehören, waren auch deren Pläne ein grosses Thema. Allein in der Stadt gehören ihr 205 Häuser und 1273 Wohnungen, davon 143 Wohnungen in der Altstadt. Vor vier Jahren hat sie angekündigt, ihre Mehrfamilienhäuser für eine halbe Milliarde grossflächig zu renovieren, für eine weitere halbe Milliarde sollen Neubauten entstehen. Nach den Sanierungen steigen die Mieten, auch wenn Terresta betont, dass sie auch danach noch 12 bis 20 Prozent unterhalb des Marktpreises liegen sollen. Das sei unfair, findet die Gruppe im Gespräch, denn viele Stefanini-Wohnungen seien in desolatem Zustand, weil die Stiftung über Jahrzehnte keinen Unterhalt geleistet habe. Oft hätten dies die Bewohnenden übernommen. Das Geld, das die Stiftung dadurch eingenommen habe, solle für die Sanierung verwendet werden, die zudem mit den Bewohnenden abgesprochen werden solle. Und: «Aufwertung hat immer auch Auswirkungen auf die umliegenden Häuser, nicht nur bei den sanierten Häusern steigen also die Mieten, sondern im ganzen Quartier.»

Ein weiteres Thema war, dass Bodenbesitz und Wohnungsbau vorwiegend in privater Hand sei und so alleine den Profitinteressen von Wenigen diene. Das Besitzverhältnis der Immobilien in Winterthur ist tatsächlich auffallend. Stand heute sind nur rund zwei Prozent der Mietwohnungen in Winterthur in öffentlicher Hand. In Basel sind es doppelt so viele, in Zürich, Bern und Lausanne ist der Anteil dreimal und in sogar Genf viermal so hoch. «Um Wohnobjekte der Spekulation zu entziehen und günstigen Wohnraum anzubieten», versucht die Stadt Winterthur ihr Portfolio daher seit einigen Jahren wieder zu erweitern. Auch der Anteil Genossenschaftswohnungen in der Stadt ist tief. Er liegt zurzeit bei etwa 14 Prozent. Letztes Jahr reichte die SP Winterthur die Initiative «Wohnen für alle» ein, die will, dass die Stadt dafür sorgt, dass bis im Jahr 2040 mindestens ein Viertel der Mietwohnungen genossenschaftlich sind.

Was passiert mit den besetzten Häusern? Infos einblenden Wie es mit den sieben derzeit besetzten Häusern in Winterthur weitergeht, ist weiterhin unklar. Das älteste, die «Gisi», an der General-Guisan-Strasse 31 wurde 1997 besetzt. Das jüngste, das «Schimmel»-Haus an der Bürglistrasse 32, 2011. Im Herbst 2020 erklärte Bettina Stefanini die Angelegenheit zu Chefinnensache. Sie schlug dem Kollektiv Gebrauchsleihverträge vor. Heisst, die Nutzung ist gratis, der Unterhalt zahlen die Bewohnerinnen und Bewohner. Knackpunkt ist die Vertragsfrist. Das Kollektiv lehnte die Verträge mit einer Lauffrist «von einem oder maximal drei Jahren» ab. Sie beharren auf Baurechtsverträge für die Grundstücke über 30 Jahre und Verkauf der Häuser zu einem symbolischen Preis.

