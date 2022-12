So spielt Deutschland

Eine kleine Überraschung gibt es in der Startelf der Deutschen: Thomas Müller erhält in der Sturmspitze den Vorzug gegenüber Niclas Füllkrug, dem Senkrechtstarter im Team des vierfachen Weltmeisters (lesen Sie hier mehr über ihn). Obwohl Müller in zwei Partien auf 0! Torschüsse kommt. Joshua Kimmich rückt derweil auf die Position des Rechtsverteidigers. Und der beim Teilansatz gegen Spanien überzeugende Leroy Sané darf am linken Flügel beginnen.