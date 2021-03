Die Statistiken des EHCW – Wenig Ertrag für viel Opferbereitschaft Ein Blick auf die Statistiken der Swiss League zeigt unter anderem: Der EHC Winterthur blockt fast 63 Prozent mehr Schüsse als letzte Saison. Trotzdem ist er Letzter. Urs Kindhauser

EHCW-Verteidiger Nico Engeler blockierte bisher 86 Schüsse der Gegner. Foto: Enzo Lopardo

Mit den Spielen gegen Sierre (h) am Mittwoch, Ajoie (a) am Freitag und gegen die Ticino Rockets (h) am Sonntag beschliesst der EHCW die Saison 2020/21. Und zwar auf dem letzten Platz, das steht bereits fest. Obwohl noch drei Runden zu spielen sind, lohnt sich ein Blick auf die Statistiken. Denn die Tendenzen sind klar.

Punkte. 32 Zähler holte der EHCW in bisher 43 Partien. Das sind 0,74 pro Match, ist etwas mehr als in der vergangenen Saison (0,7). Auf diesen Wert oder sogar minimal darunter könnte das Team von Teppo Kivelä noch sinken, wenn es diese Woche gar keinen Punkt mehr holt. Zum Vergleich: Die EVZ Academy und die Ticino Rockets duellieren sich mit 1,08 Punkten im Schnitt um Pre-Playoff-Rang 10. Das sind 10 Punkte mehr als der EHCW.