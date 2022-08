Winterthur – Wenige Affenpockenfälle am KSW Die Zahl der Affenpockenfälle alarmiert in Zürich den Stadtrat. Am KSW wurden bisher erst wenige Fälle behandelt. Deborah von Wartburg

Die Symptome der Affenpocken treten typischerweise innerhalb von ein bis zwei Wochen nach der Infektion auf. Foto: Eurosurveillance / Robert-Koch-Institut

Die Affenpocken gehen um. Und das längst nicht mehr nur in Übersee. In der Schweiz wurden letzte Woche 368 Fälle vermeldet, davon 168 in der Stadt Zürich. In Winterthur sind die Zahlen hingegen noch gering. Auf Anfrage schreibt Joseph Sopko, Leiter Kommunikation ad interim des KSW, dass bisher zwei ambulante Fälle am KSW behandelt worden seien. Stationäre Fälle mit dem Virus gab es noch keine.