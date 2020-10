Paneco freut sich über Affenbaby – Wenige Wochen alter Orang-Utan ist schon grosser Hoffnungsträger Die Stiftung Paneco mit Sitz in Berg am Irchel feiert: Orang-Utan-Dame Edelweiss, ehemalige Patientin der Auffangstation auf Sumatra, wurde mit Nachwuchs gesichtet. Eva Wanner

Das Baby von Orang-Utan-Dame Edelweiss. Foto: Stiftung Paneco

Der Regenwald wird abgebrannt, damit Palmölplantagen angelegt werden können. Viele Tiere auf Sumatra verlieren auf diese Weise ihren Lebensraum. Etwa eine Orang-Utan-Dame, die in einem winzigen noch stehenden Waldstück lebte. «Sie wäre zum Sterben verurteilt gewesen, wenn wir sie nicht evakuiert hätten», erinnert sich Ian Singleton, Primatologe und Leiter des Orang-Utan-Schutzprogramms auf Sumatra. Der Affe wurde in einer Station vor Ort aufgepäppelt, die von der Stiftung Paneco mit Sitz in Berg am Irchel zusammen mit ihrer indonesischen Partnerstiftung betrieben wird. Sie erhielt den Namen Edelweiss und wurde in Freiheit entlassen.