Sozialhilfe in Winterthur – Weniger Ausgaben trotz Corona Entgegen den Erwartungen des Departements Soziales der Stadt Winterthur sanken die Ausgaben für Sozialhilfe und die Zusatzleistungen um 2,1 Millionen Franken. David Herter UPDATE FOLGT

Die Sozialhilfekosten der Stadt sanken 2020 erneut um 2,1 Millionen Franken auf 118 Millionen Franken. Foto: Marc Dahinden

Aufgrund der Coronapandemie und der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung rechnete das Departement Soziales für das Jahr 2020 mit einer Zunahme der Sozialhilfe. Dieses Szenario habe sich in Winterthur aber nicht bestätigt, teilt die Stadt Winterthur am Freitag mit. «Zum zweiten Mal in Folge sanken die Netto-Sozialhilfekosten», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Anzahl der Betroffenen, die Sozialhilfe oder Zusatzleistungen zur AHV oder zur IV erhalten blieb demnach konstant.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Im Jahr 2020 gab die Stadt Winterthur insgesamt 118 Millionen Franken für die Linderung von Armut aus. 58,9 Millionen Franken entfielen auf die Sozialhilfe, 52,9 Millionen Franken auf die Zusatzleistungen zur AHV/IV. Damit sanken die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Millionen Franken.

Mehr Betroffene in den Arbeitsmarkt vermittelt

Die Stadt führt mehrere Gründe für die positive Entwicklung an. Einerseits deckten die vom Bund bezahlten Kurzarbeitsentschädigungen, die Verlängerung von Arbeitslosenleistungen sowie weitere Corona-Unterstützungsmassnahmen viele finanziellen Risiken ab. Andererseits konnte die Stadt Winterthur mehr Zeit für die einzelnen Betroffenen aufwenden. Dies weil Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter pro Kopf weniger Fälle bearbeiten mussten. So hätten Beiträge aus Erwerbseinkommen, Alimenten oder Sozialversicherungen gesteigert werden können. Zudem konnten laut Departement Soziales mehr Betroffene in den Arbeitsmarkt vermittelt werden.

Für das kommende Jahr rechnet die Stadt Winterthur mit einem moderaten Anstieg der Sozialhilfezahlen. Das tatsächliche Ergebnis sei abhängig von der Wirtschaftsentwicklung und davon, ob und wie weiterhin Corona-Unterstützungsmassnahmen beibehalten werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.