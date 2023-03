Post in der Region Andelfingen – Weniger Briefe: Pöstler bringen künftig auch Pakete In Andelfingen und Umgebung stellt die Post die Zustellrouten um. Der Hintergrund der Umstellung ist die seit Jahren abnehmende Zahl von Briefen. Markus Brupbacher

Künftig stellen die Pöstlerinnen und Pöstler in der Region Andelfingen auch Pakete mit ihren Dreiradrollern zu. Symbolfoto: Thomas Hagnauer

Die Post passt in der Region Andelfingen die Zustellung von Briefen und Paketen an. Die Anpassung erfolgt per 6. März, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Neu stellen die Pöstlerinnen und Pöstler auf ihren Touren in Andelfingen und Umgebung nicht nur Briefe, sondern auch Pakete zu. «Seit vielen Jahren nimmt die Zahl der verschickten Briefe ab, während die Paketmengen stetig steigen», begründet die Post die Neuerung.