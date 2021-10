Covid-Lage am Kantonsspital Winterthur – Weniger Corona-Patienten und dennoch volle Intensivstation Die Zahl der Corona-Patienten am Kantonsspital Winterthur ist in den letzten Wochen deutlich gesunken. Die Situation auf der Intensivstation bleibt aber angespannt. Thomas Münzel

Die Zahl der stationären Covid-Patientinnen und -Patienten am Kantonsspital Winterthur sinkt und sinkt. Doch wie lange hält diese Entwicklung noch an? Foto: Enzo Lopardo

Der aktuelle Trend ist eigentlich erfreulich: In den vergangenen Wochen sank die Zahl der an Covid-19 erkrankten und hospitalisierten Personen kantonsweit deutlich. Die Entwicklung zeigt sich besonders eindrücklich am Beispiel des Kantonsspitals Winterthur. Benötigten am 4. September 27 Covid-Patientinnen und -Patienten Spitalpflege, so waren es am Montag, 4. Oktober, gerade mal noch deren neun.

Doch während sich auf der Covid-Station die Lage zusehends stabilisiert, bleibt die Situation auf der Intensivstation am Kantonsspital weiterhin angespannt. Schon vor einem Monat erklärte KSW-Sprecher Marius Hasenböhler auf Anfrage: «Zurzeit sind alle betriebenen Intensivbetten praktisch permanent belegt.» An dieser Situation hat sich zwischenzeitlich offenbar kaum etwas verändert.