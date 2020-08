Abwasser in Winterthur – Weniger Fäkalien in Eulach und Töss Die Stadt ist im Bemühen um saubere Gewässer einen grossen Schritt weiter – nach 17 Jahren Planungs- und Bautätigkeit. Deborah Stoffel

Regenbecken verhindern, dass bei Starkregen das verschmutzte Wasser aus der Kanalisation – wenn auch kontrolliert und stark verdünnt – direkt in Bäche und Flüsse fliesst. Im Bild das Regenbecken im Steinacker in Seen. Bild: Marc Dahinden

Wenn ab Mitte Woche wieder Sommerregen fällt, mischt sich das nicht versickerte Wasser in der Kanalisation mit dem Abwasser aus der Toilette, der Wasch- und Spülmaschine. Kommt richtig viel Regen, wird das für die Umwelt zum Problem. Denn das Fassungsvermögen der Kanalisation stösst irgendwann an seine Grenzen, das Wasser läuft – wenn auch kontrolliert und stark verdünnt – durch Entlastungskanäle in Bäche und Flüsse. So, als Mischkanalisation, sind heute noch 80 Prozent des Winterthurer Abwassernetzes organisiert.

Das Letzte von vier

Die gute Nachricht: Um die Belastung für die Umwelt möglichst gering zu halten, hat die Stadt vor 17 Jahren mit dem generellen Entwässerungsplan ein Projekt begonnen, dessen Umsetzung jetzt abgeschlossen wurde. Zentrale Massnahme war der Bau von vier sogenannten Regenbecken (zusätzlich zu den zwei bestehenden), die man sich wie grosse Puffer vorstellen kann. Hier sammelt sich bei Starkregen das Wasser und fliesst später in die Abwasserreinigungsanlage. Nur bei sehr starker Belastung laufen die Regenbecken über, wobei grobe Stoffe im Abwasser mechanisch zurückgehalten werden. Nun hat die Stadt mit dem Regenbecken Talacker den letzten dieser Puffer in Betrieb genommen, wie das Departement Bau am Montag mitgeteilt hat. Die Kosten für den Bau der vier Becken und die Zu- und Ablaufkanäle belaufen sich auf circa 50 Millionen Franken.

Weniger Überlaufereignisse

Einige Zahlen aus dem Departement zeigen, wie sich die Situation dadurch verbessert, so resultiert bei der Wassermenge, die zusätzlich in der ARA gereinigt wird, eine Zunahme von 500’000 Kubikmetern oder 2,5 Prozent. Einen Effekt erzielt die Stadt im System auch mit einer ausgefeilteren Organisation der Regenüberläufe. Allein dadurch konnte die Anzahl der Fälle, in denen Abwasser in die Gewässer gelangt, laut der Stadt um 30 Prozent reduziert werden.