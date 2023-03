Wohnmesse in Winterthur – Weniger Fläche, dafür mehr Handwerk an der Wohga Nach drei Jahren Corona-Pause findet vom 9. bis 12. März die Frühlingsmesse Wohga wieder statt. In den Winterthurer Eulachhallen wird neu auch lokales Handwerk präsentiert. Valérie Jost

Manuela Kramer stellt am Wohga-Stand ihrer «Schnipselwerkstatt» unter anderem Geschenkboxen aus, die sich beim Öffnen überraschend auffalten. Foto: Marc Dahinden

«Jetzt schau mal her, ich habe hier ein Dutzend fertige Bratwürste und keine Kundschaft!», ruft der Wurststandbetreiber halb genervt, halb amüsiert aus. «Es dauert viel zu lange, bis die Leute bei mir sind!» Die Aussage ist an Andreas Künzli gerichtet. Er ist Geschäftsführer der Maurer + Salzmann AG, welche die Frühlingsmesse Wohga in den Winterthurer Eulachhallen organisiert. Die Messe findet dieses Jahr nach drei pandemiebedingten Absagen wieder statt. Künzli löst das Problem kurzerhand mit einem beherzten Griff nach den Absperrgittern und öffnet so einen Durchgang. «Der gute Kontakt zu den Standbetreibern und Ausstellern ist mir wichtig», sagt er. Er hofft trotz drei Jahren Pause wieder auf gute Besucherzahlen: «Mit allem über 15’000 wäre ich sehr zufrieden.»