Reisetrends 2023 in der Region – Weniger häufig, dafür bewusster reisen Kann man mit der Bahn nach Marokko fahren? Und wie wird die Kompensation von klimaschädlichen Flugmeilen angenommen? Eine Umfrage in regionalen Reisebüros. Gabriele Spiller Text , Marc Dahinden Fotos

Markus Schnellmann von Fantasy Tours in Andelfingen reist nicht nur mit dem Finger auf der Landkarte. Foto: Marc Dahinden

Achthundert bis eintausend Reisen wickeln Markus Schnellmann und Stefan Sonderegger in ihrem Reisebüro Fantasy Tours in diesem Jahr ab. Seit genau fünf Jahren findet man den ehemals Winterthurer Anbieter in Andelfingen. «Wir sind eher ‹High Heels›», sagt Schnellmann über die Positionierung. Gemeint sind höherpreisige Ferien für eine Klientel 40+ Jahre. Und es läuft gut gemäss dem Experten: «Wir liegen mit den Vorausbuchungen für 2023 über dem Level von 18/19 – also vor der Pandemie.» Gefragt seien Erlebnisurlaube in Australien, Afrika und wieder in den USA und Kanada. Auch Städtereisen, allen voran New York, Boston und Buenos Aires seien bei seinen Kunden gefragt, selbst wenn man nur ein paar Tage Zeit habe.