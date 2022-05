Berg am Irchel und Flaach – Weniger illegale Feuerstellen, Patientenrekord bei den Hungervögeln Zur Stiftung Paneco im Flaachtal gehören das Naturzentrum Thurauen samt Rangerdienst und die Greifvogelstation. Nun ist der Jahresbericht 2021 erschienen. Markus Brupbacher

Blick in den hellen Auenwald an der Thur mit weiss blühendem Bärlauch. Archivfoto: Marc Dahinden

Das Naturzentrum Thurauen in Flaach, die Greifvogelstation in Berg am Irchel und das Schutzprogramm für Orang-Utans auf der indonesischen Insel Sumatra: Die Stiftung Paneco setzt sich seit 25 Jahren für den Natur- und Artenschutz sowie für die Umweltbildung ein. Im achtköpfigen Stiftungsrat ist, nebst der Gründerin Regina Frey, unter anderem Viktor Giacobbo. Im Jahr 2021 waren 28 Mitarbeitende für Paneco im Einsatz. Kürzlich hat die Stiftung ihren Jahresbericht 2021 veröffentlicht – hier fünf Punkte aus dem Bericht, welche die Thurauen und die Greifvogelstation im Flaachtal betreffen.