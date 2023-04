Kolumne Lomo – Weniger Scharfblick Zum Optiker, um sich eine Brille schleifen zu lassen? Für den «Landbote»-Kolumnisten gibt es gute Gründe, den Besuch zu verschieben. Johannes Binotto

Endlich habe ich mal gesehen, was auf der untersten Linie beim Sehtest für Zeichen stehen. Foto: Reto Oeschger

Was wohl mit meinen Augen sei, so hab ich mich seit einiger Zeit gefragt, weil ich die Beschriftungen auf Schildern aus der Ferne jeweils nur noch undeutlich sah. Nun bin ich endlich zur Augenärztin gegangen, und als ich dann durch ihren Apparat guckte, hab ich endlich mal wieder gesehen, was auf der untersten Linie beim Sehtest eigentlich für Zeichen stehen. Danach kriegte ich einen Zettel, wie der Brillenladen meine Augengläser zuschleifen müsste, damit ich auch auf der Strasse so gut sehe wie am Apparat der Ärztin.

Eine Brille hab ich allerdings bisher trotzdem (noch) nicht. Ob es meinen Augen denn schaden würde, wenn ich keine Brille trüge, hab ich die Ärztin beim Abschied gefragt, und sie hat lächelnd den Kopf geschüttelt. «Nein, nein, Sie sehen dann halt einfach nicht so gut.» Und so frag ich mich seither, ob ich Letzteres nicht vielleicht gerade sehr mag.

Manche Menschen legen Polster in die Schuhe, damit sie den Asphalt nicht allzu genau spüren, andere tragen flauschige Trainerhosen, weil sie ihren Körper gerne so kuschlig wie nur möglich einpacken möchten, und so hab ich mir überlegt, ob nicht auch das weiche, leicht verschwommene Sehen vielleicht dem allzu scharfen Blick vorzuziehen wäre. Solange ich nicht wusste, was der Grund für mein unscharfes Sehen war, hat es mich beunruhigt. Nun aber, da ich den Grund kenne, fühlt sich der Nebelschleier um mich herum eigentlich gar nicht so ungemütlich an. Und ob ich mangels besserer Sicht allzu viel verpasse, ist fraglich. Die unterste Zeichenreihe auf dem Sehtest war jedenfalls eher mässig spannend. Und auch Strassenschilder muss ich nicht von weitem schon erkennen können, weil ich eh nicht Auto fahren kann. Und Mitmenschen hab ich auch schon früher oft nicht erkannt, weil ich selber so in Gedanken versunken war, dass auch eine Brille nix genützt hätte.

Ich probiere das Unscharfsehen jetzt mal ein bisschen für mich aus und mach das Beste draus. Wer weiss, vielleicht lässt sich daraus ja gar ein regelrechter Trend machen: Ich könnte es «Visual Detoxing» nennen – oder auch «Seh-Sabbatical». Denn wenn ich mich zurzeit so in der Welt umschaue, hab ich das Gefühl, wir sehen jetzt schon viel zu vieles viel zu genau. Ein bisschen weniger Scharfblick, wäre das nicht schön?

