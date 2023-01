2:3 nach Verlängerung in Basel – Wenigstens ein Punkt für den EHCW Die Winterthurer verlieren gegen Basel auch das fünfte Spiel in dieser Saison. Die Leistung beim 2:3 nach Verlängerung war aber ordentlich, zumal in Anbetracht wichtiger Absenzen. Urs Kindhauser

Anthony Staiger brachte den EHCW in Basel 1:0 in Führung. Foto: Enzo Lopardo

In der Verlängerung ging es nicht lange: Der EHCW gewann zwar das erste Bully, doch ein weiter Pass von Dario Bartholet fand keinen Abnehmer, Basel konterte und und Patric Hofstetter musste zu einem Foul greifen. Das Heimteam nutzte die Strafe zum 3:2 durch Devin Muller aus. Die Basler Linie mit Brett Supinski, Topskorer Jacob Stukel und eben Muller war es, die in diesem Matchden Unterschied zwischen den beiden Teams ausmachte. Supinski hätte das Siegestor beinahe noch in der regulären Spielzeit erzielt, doch sein Schuss prallte Sekunden vor Ablauf des dritten Drittels vom Pfosten zurück.

EHC Basel – EHC Winterthur 3:2 n. V. Infos einblenden (1:1, 0:0, 1:1, 1:0). – St. Jakob-Arena. – 1100 Zuschauer. – SR Erard/Massy; Steve Wermeille/Gilles Wermeille. – Tore: 5. Staiger (Thévoz) 0:1. 10. Supinski (Stukel, Sablatnig/Ausschluss Posch) 1:1. 43. Garessus (Ramel, Haldimann) 1:2. 46. Supinski (Stukel, Molina) 2:2. 63. (61:03) Muller (Supinski, Zubler/Ausschluss Hofstetter) 3:2. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Basel, 4-mal 2 gegen den EHCW. – Basel: Haller; Molina, Thomas Büsser; Nater, Zubler; Warmbrodt, Lucas Bachofner; Wyniger; Muller, Supinski, Stukel; Sablatnig, Brügger, Berger; Näf, Rexha, Schwarzenbach; Schwab, Kiss, Alihodzic; Dähler. – EHCW: Schijanow; Deussen, Steiner; Bartholet, Thévoz, Törmänen, Posch; Rubin; Lekic, Coatta, Barbei; Staiger, Hofstetter, Jobin; Haldimann, Garessus, Ramel; Valenza, Beglieri, Ren. – Bemerkungen: EHCW ohne Chiquet, Hunziker, Riesen, Schüpbach, Engeler, Fröwis, Zwissler (verletzt), Wilkins (gesperrt), Galley , Guignard, Greuter, Orlov (überzählig). Basel ohne Schnellmann (verletzt). 60. Pfostenschuss Supinski. 60:29 Timeout Basel.

Wilkins gesperrt

Der EHCW hatte Mühe gehabt, ins Spiel zu finden. Basel kam schon nach wenigen Sekunden zur ersten Chance durch Supinski, die aber von Timur Schijanow vereitelt wurde, der anstelle Joren van Pottelberghes im Winterthurer Tor stand. Der Bieler wurde dem EHCW in Basel nicht zur Verfügung gestellt. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass das in dieser Saison nochmals der Fall sein wird. Auswirkungen hatte die Absenz des National-League-Goalies aber nicht, denn Schijanow war seinem Team ein guter Rückhalt und hielt es im Spiel, wenn es gefragt war.

Spürbarer war die Absenz von Matt Wilkins. Der Kanadier war nach dem Spiel gegen Olten wegen eines nicht geahndeten Crosschecks an Florian Schmuckli vorsorglich für einen Match gesperrt worden. Zudem wurde ein Verfahren eröffnet. Es ist also möglich, dass Wilkins auch im Heimspiel vom Samstag (17.30 Uhr) gegen Sierre fehlt und darüber hinaus. Mit dem Center fehlte der Dreh- und Angelpunkt im Winterthurer Spiel, der Stürmer, der am meisten auf dem Eis steht und sowohl im Powerplay als auch im Boxplay zentral ist. Seine Aufgaben übernahm der 19-jährige Lilian Garessus von Ajoie, der seinen zweiten Match für den EHCW absolvierte.

Zumal mit dem angeschlagenen Billy Hunziker auch ein bewährter Verteidiger nicht dabei war, war es nachvollziehbar, dass zu Beginn noch nicht alles zusammenpasste. Trotzdem ging der EHCW in der 5. Minute 1:0 in Führung. Anthony Staiger profitierte davon, dass ein Schuss Virgile Thévoz’ zweimal abgelenkt wurde und die Scheibe plötzlich frei vor dem Tor lag. Allerdings kassierte der Winterthurer Dominique Posch wenig später nach einem Fehler im Aufbau eine Strafe – Basels Powerplay führte zum 1:1. Dass das Heimteam nach dem ersten Drittel nicht führte, war vor allem Schijanow zu verdanken.

Premiere für Garessus

Im zweiten Abschnitt wurde der Winterthurer Goalie nur einmal zu einer Grosstat gezwungen, wieder gegen Supinski. Ansonsten hatte der EHCW den Match sehr gut im Griff und durch Fabian Haldimann gar die Chance zum 2:1, dies nach einer starken Kombination über Garessus und Mischa Ramel. Basel verlor in dieser Phase etwas den Faden und vielleicht wäre das die Gelegenheit gewesen für den EHCW, in Führung zu gehen. Dafür fehlte vorne aber doch etwas die Durchschlagskraft.

Umso schöner herausgespielt war das 2:1 für den EHCW in der 43. Minute. Am Ursprung stand Goalie Schijanow, der einen gefährlichen Ablenker parierte. Dann ging es schnell: Ramel und Haldimann kombinierten sich durch und Garessus erzielte seinen ersten Treffer im Winterthurer Dress. Wieder hielt die Führung nicht lange, und wieder besorgte die erste Basler Formation den Ausgleich, diesmal durch Supinski.

Der EHCW hatte danach ein paar gute Szenen in der gegnerischen Zone, wurde in der Schlussphase der Partie aber immer mehr in die Defensive gedrängt. So gesehen war es logisch, dass am Ende der EHC Basel auch den fünften und letzten Match zwischen diesen beiden Mannschaften in dieser Saison für sich entschied. Dem EHCW blieb zum ersten Mal wenigstens ein Punkt. Den hatte sich die Mannschaft von Trainer Teppo Kivelä mit harter Arbeit verdient. Nicht zuletzt deshalb, weil Basel fast komplett antreten konnte und die Absenzenliste auf der Winterthurer Seite des Matchblattes neben dem gesperrten Wilkins die Namen von sieben verletzten Spielern umfasste.

