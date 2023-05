FC Zürich – Wenigstens einer hat doch alles richtig gemacht Sie haben die Saison des FC Zürich geprägt: Sechs Zürcher, die diese Saison positiv aufgefallen sind. Und sechs, die abgefallen sind. Florian Raz

Aufgefallen

Blerim Dzemaili, 37, Mittelfeld

Am Ende die Tränen der Wehmut: Blerim Dzemaili nimmt nach 20 Jahren als Fussballprofi Abschied von der Südkurve. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Ist es die eine Saison zu viel? So lautet die bange Frage, die sich während des Saisonstarts stellt, als auch Blerim Dzemaili mit dem Absturz in die postmeisterliche Depression überfordert ist. Wäre er nicht besser mit dem Meisterpokal in Händen abgetreten?