Wasserball nach der Corona-Pause – Wenigstens geht es wieder los Nach nur fünf Wochen Training starten die Wasserballer aus Winterthur in die Nationalliga A. Der Routinier und der Trainer äussern sich über den schwierigen Wiedereinstieg. Stefan Kleiser

Spass als wichtiger Faktor: Silvan Ammann darf mit dem SC Winterthur endlich wieder Wasserball spielen. Stefan Kleiser

Er sei «mit einer gehörigen Portion Euphorie» ins erste Training gegangen, berichtet Silvan Ammann. «Wieder mit den Mannschaftskollegen zu trainieren und Blödsinn zu machen ist unglaublich toll.» Die Realität holte den 27-jährigen NLA-Wasserballer rasch ein. «Nach zwei, drei harten Trainings war klar, dass die Kondition gelitten hatte.» Seit dem Unterbruch im November habe er «nicht viele sportliche Aktivitäten unternommen, die mit der Intensität von Wasserball vergleichbar sind».

«Besser wir spielen so als gar nicht.» SCW-Trainer Radoslav Moldovanov

Noch im Oktober hatte sich der SCW nach Becej in Serbien begeben. «Sehr schade, konnten wir nicht auf der Fitness dieses Trainingslagers aufbauen.» Also alles von vorne. «Wir hatten nun mehrere Male einen Saisonaufbau durchzuziehen. Da werden einfach nur Kilometer geschwommen. Das ist nicht sehr beliebt unter uns Wasserballern.» Immerhin: «Wenn man seit 18 Jahren Wasserball spielt, geht das Gefühl für den Ball und die Bewegungen im Wasser nicht einfach so verloren», weiss Routinier Silvan Ammann.