5 Parallelen zur Musik – Wenn Apps zu Sommerhits werden Die richtige App zur Ferienzeit ist wie der perfekte Gassenhauer. Welche der erste Hype war, welche zum Evergreen wurde. Und welche App diesen Sommer angesagt ist. Matthias Schüssler

Hype auf dem Handy: 2016 bescherte Nintendo den App-Stores mit «Pokémon Go» millionenfache Downloads. Foto: Nick Soland (Keystone)

Der Sommerhit ist eine Institution: jener Song, der die ganze Zeit im Radio läuft und einem in den Strandbars der einschlägigen Reisedestinationen nonstop um die Ohren gehauen wird. Er vermittelt ein Feriengefühl und führt dazu, dass man die einzelnen Jahre unterscheiden kann, selbst wenn man immer nur am Strand gelegen hat: «2010? Da war das grässliche ‹We No Speak Americano› angesagt und wir in diesem muffigen Hotel auf Rhodos.»

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

1. Parallele: Kurze, kollektive Begeisterung

Nun scheint sich das Phänomen des Sommerhits auch bei den Smartphones zu etablieren: Zum Start der Feriensaison taucht wie aus dem Nichts eine App auf, die alle mit Begeisterung verwenden. Und genau wie in der Musik ist der Hype vorbei, sobald man mit seinen Koffern und dem Sonnenbrand wieder vor der eigenen Haustür steht.