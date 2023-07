Brecherfest in Rheinau – Wenn Bauern plötzlich wieder pflügen wie vor 100 Jahren Nach einer zehnjährigen Pause organisiert eine Rheinauer Bauernfamilie das zweite Brecherfest. Dieses Mal soll es am historischen Anlass auch mit der Festwirtschaft klappen. Tanja Hudec

Wie in alten Zeiten: Das Brecherfest in Rheinau, hier vor zehn Jahren, zelebriert alte Landmaschinen. Foto: PD

Vier Pferde ziehen einen alten Pflug über den abgeernteten Acker. Während die Erde durchgewühlt wird, bemühen sich zwei Männer, das landwirtschaftliche Gerät in der Bahn zu halten. Zwei gehen mit langen Zügeln in der Hand neben den Pferden her. Diese Szene spielt sich nicht vor 100 Jahren ab, sondern stammt aus einem Film von 2013. Schauplatz ist das sogenannte Brecherfest, das nun zum zweiten Mal stattfindet.