Kolumne Stadtverbesserin – Wenn Bill Gates einfach nicht anruft Ausgerechnet Verschwörungstheorien haben der Stadtverbesserin aus der letzten Sinnkrise geholfen. Die Wahrheit des Berufs liegt wohl irgendwo zwischen Ohnmacht und Allmacht. Delia Bachmann

Fake-News- oder Pippi-Langstrumpf-Journalismus: Jeder macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Symbolbild: Archiv/TA

Was den Job betrifft, ist die Stadtverbesserin ein typischer Millennial: Die Arbeit soll Sinn stiften, Spass machen und im besten Fall die Miete zahlen. Das mit der Miete ist seit dem Ende der Praktika-Zeit kein Problem mehr. Und das mit dem Spass eigentlich auch nicht, wenn man den Begriff etwas ausdehnt und den Blick für die kleinen Absurditäten des Alltags nicht verliert.

Bei der Sinnfrage wird es jedoch etwas komplizierter. Egal, ob es um die Klimakrise, entlaufene Büsis, das Schneechaos, unfaire Gesetze oder Querelen im Quartierverein geht; die Botschaft der Berichte ist stets die gleiche: «Schaut her, hier gibt es ein Problem!» Das schreiben die Journalisten und hoffen, dass sich irgendjemand anderes darum kümmert. Nach grösseren Recherchen verfällt die Stadtverbesserin darum oft ins Grübeln. Versickert hier nicht viel Druckerschwärze in festgefahrenen Debatten?

Normalerweise ist es eine neue Recherche, welche die trüben Gedanken vertreibt. Doch dieses Mal war es ein Telegram-Chat von Corona-Skeptikern. Da erfuhr die Stadtverbesserin, dass die Medien sehr viel mehr Macht haben, als sie gedacht hätte. So können Journalisten quasi kraft ihrer Tastatur die Realität verändern und eine «harmlose Krankheit» in eine «tödliche Pandemie» verwandeln. Zwar war ihr bewusst, dass der Glaube an die Macht des Wortes («Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.») in diesen Breitengraden traditionell stark ist. Doch dass man den verhassten Medien gar magische Fähigkeiten zuspricht, hat eine neue Qualität.

Die Stadtverbesserin schliesst die Augen und stellt sich vor, der Job wäre so wie im Chat beschrieben: Bill Gates würde jeden Morgen anrufen und seine Befehle erteilen. Vom neuen Kreisel in Turbenthal über Veloschnellrouten in Winterthur ginge jeder Artikel über den Tisch des Mikromanagers von Microsoft. Und hätte Gates doch einmal etwas anderes zu tun, dürfte sie ihre eigenen Fake News basteln. Sie müsste keine Akten lesen, nicht in Warteschleifen rumhängen, mit niemandem reden und dürfte schreiben, was sich richtig anfühlt, auch wenn es nicht stimmt. Es wäre ebenso bequem wie langweilig.

Die Stadtverbesserin schliesst die App. Wenn es da draussen Leute gibt, die solchen Unfug tatsächlich glauben, ist die Druckerschwärze heute nicht verschwendet. Und falls sich die Stadtverbesserin irrt und Bill Gates eines Tages doch anruft, werden wir selbstverständlich ein Korrigendum drucken.