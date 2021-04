Kinder und Covid-19 – Wenn Covid-19 Baby und Mutter trennt Der Umgang mit Eltern, die am Coronavirus erkrankt sind, stellt Spitäler vor Probleme. Am Zürcher Kinderspital führt das teilweise dazu, dass Mütter von ihren Neugeborenen getrennt werden. Das KSW geht einen anderen Weg. Deborah Stoffel

Eine Mutter gibt ihrem neugeborenen Kind das Fläschchen. Foto: Keystone (Symbolbild)

Man stelle sich Folgendes vor: Das ältere von zwei Geschwistern bringt aus der Kita das Coronavirus nach Hause. Eine Woche später sind die Eltern infiziert, und auch das jüngste Kind in der Familie, das erst zwei Wochen alt ist, hat Symptome. Weil es Fieber hat, muss es für zwei bis drei Tage ins Spital zur Abklärung und Überwachung. Nicht wegen des Coronavirus an sich, das für Kinder vergleichsweise ungefährlich ist, aber um eine andere Ursache wie eine bakterielle Infektion auszuschliessen, die für ein kleine Baby ausgesprochen gefährlich wäre. Im Spital angekommen, werden die Eltern vom Säugling getrennt. Weil sie Corona-positiv sind, müssen sie draussen bleiben. Auch Stillen ist für zwei oder drei Tage nicht mehr möglich.

Unterschiedliche Praxis

Der Fall ist keine Erfindung, sondern hat sich so erst vor kurzem im Zürcher Kinderspital zugetragen. Mütter und Kinder zu trennen, ist auch hier letzte Räson, aber das Kinderspital, das gegenüber Infektionskrankheiten höchste Sicherheitsstandards anwenden muss, kommt derzeit nicht um diese Massnahme herum. Es komme immer wieder vor, dass man Mütter und Kinder trennen müsse, selbst dann, wenn die Kinder noch gestillt würden, bestätigt Christoph Berger, Leiter der Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene. In diesem Fall könne eine andere, gesunde Person als Begleitperson ernannt werden. Ausnahmen, dass Mütter mit ihrem Kind isoliert wurden, habe es schon gegeben. Aber selten. Die räumlichen Ressourcen seien nun einmal sehr begrenzt, so Berger.

Wie sieht es in einem identischen Fall in Winterthur aus? Diese Frage hat der «Landbote» ans Kantonsspital Winterthur gerichtet. Auch hier haben Kinder grundsätzlich das Recht auf eine Begleitperson, und auch hier will man Corona-positive Personen ausserhalb der dafür reservierten Abteilungen möglichst vermeiden. Das KSW ist allerdings grosszügiger mit Ausnahmen. Bei voll gestillten Kindern, deren Mutter nur geringe Symptome hat, sei es möglich, sie mit dem Kind in einem Zimmer zu isolieren. Nicht möglich sei es hingegen, die Mutter mit dem Kind im selben Zimmer zu pflegen. In diesem Fall werden Mutter und Neugeborenes auch hier getrennt.

Vorbeugende Massnahmen

Für Eltern wird vor diesem Hintergrund die Frage aufgeworfen, ob sie ihre Kinder vor der Geburt aus der Kita nehmen sollen, um sich selbst und ein Neugeborenes zu schützen. Traudel Saurenmann, Chefärztin für Kinder- und Jugendmedizin am KSW, sagt, diese Frage stelle sich ganz generell, also auch unabhängig von Corona. «Ganz junge Babys, unter sechs Monaten, soll man nach Möglichkeit vor Infektionen schützen, weil ihr Immunsystem noch unreif ist.» Seien Eltern erkältet, sollten sie Abstand halten. Bei Geschwistern, die in regem Kontakt mit anderen Kindern sehr oft an Infekten erkrankten, ist generell Vorsicht geboten. «Im realen Leben ist es aber oft schwierig bis unmöglich, solche Situationen ganz zu verhindern», sagt Saurenmann.

Indem es die Menschen für Infektionen sensibilisiert hat, beobachtet Saurenmann auch einen positiven Effekt von Corona. «Wir erleben gerade in der Pandemie sehr eindrücklich, wie konsequentes Händewaschen und Distanzhalten sofort zu einer drastischen Abnahme von Infektionen aller Art bei den Kindern führen – das nützt gegen alle sogenannten Tröpfchen- und Schmierinfektionen, nicht nur gegen Corona!»

Bei der Abwägung «Kita ja oder nein?» müsse man sorgfältig überlegen, welche Auswirkungen das auf das Geschwisterkind und allenfalls auch auf die Beziehung zwischen den Geschwistern habe. «Man darf nicht nur auf die Infektvermeidung fokussieren. Aber mehr Händewaschen ist sicher immer eine gute Idee.»

