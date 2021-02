Verlorene Abstimmungscouverts in Winterthur – Wenn das Abstimmungscouvert einfach nicht kommt Fehlende Abstimmungscouverts sorgen für Ärger bei einer Leserin im Mattenbachquartier. Bei der Stadt kennt man ähnliche Fälle und schafft Abhilfe. Gregory von Ballmoos

Wer keine Abstimmungsunterlagen erhalten hat, kann sich bei der Stadt neue bestellen. Foto: Archiv

Die Abstimmungen zur Burkainitiative oder dem Gestaltungsplan Eichwaldhof in Oberi rücken näher. Die Abstimmungscouverts sollten eigentlich seit spätestens Freitag in den Briefkästen der Winterthurerinnen und Winterthurer sein. Nicht so bei einer «Landbote»-Leserin aus dem Mattenbach-Quartier. Bei ihr fehlt das Couvert auch noch am 15. Februar. Für ihren Vater «ein Skandal». Bei der Stadt heisst es: «Das kann vereinzelt vorkommen, aber wir haben keine Häufung von Fällen feststellen können.»

Bis zum Montagabend habe man Kenntnis von einem einzigen Fall, bei dem das Abstimmungscouvert nicht angekommen sei, so Luca Fasnacht, stellvertretender Leiter des Abstimmungsbüros der Stadt Winterthur. «Durchschnittlich bekommen wir rund 10 bis 15 Meldungen von fehlenden oder nicht mehr auffindbaren Couverts pro Abstimmung.» Insgesamt verschickt die Stadt pro Abstimmung rund 70’000 Briefe. Bis jetzt laufe aber alles normal.