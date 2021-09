Veranstaltung zu Geld im Alter in Winterthur – Wenn das Geld nicht reicht Das Leben im Alter kann teuer werden. Doch was tun, wenn das Ersparte aufgebraucht ist? Die Fachstelle Alter und Gesundheit und Pro Senectute greifen diese Frage in einer Veranstaltung auf. Elisabetta Antonelli

Im Alter ist das Ersparte unter Umständen schnell aufgebraucht. Wer hilft bei Engpässen? Foto: Andrea Zahler

Finanzen im Alter – ein Thema, das besonders dann beschäftigt, wenn Kosten für ein Alters- oder Pflegeheim anfallen. Was ist zu tun, wenn das Geld nicht reicht? Zum Beispiel für ein Hörgerät oder einen Rollator? Wo kann man sich finanzielle Unterstützung holen? Die städtische Fachstelle Alter und Gesundheit geht zusammen mit Pro Senectute diesen Fragen nach. Am Dienstagnachmittag von 14 bis 16 Uhr gibt es dazu eine Veranstaltung in der Alten Kaserne. Dort erläutern Fachpersonen der städtischen Abteilung Zusatzleistungen zur AHV/IV oder der Pro Senectute Kanton Zürich, wo man sich Hilfe holen kann. Der Eintritt ist frei.

