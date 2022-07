Brandgefahr in Weisslingen – Bauern bunkern Wasser für Feuerwehr Mit der Trockenheit nimmt auch das Risiko von Hitzefeuern zu. Die Feuerwehr Weisslingen spannt vorsorglich mit den Landwirten der Gemeinde zusammen. Almut Berger

Zwischen 8000 und 11’000 Liter Wasser fasst ein Druck- oder Güllefass. Es kommt zum Einsatz, wenn am Brandort kein Hydrant zur Verfügung steht. Foto: Feuerwehr Weisslingen

Vier Wisliger Landwirte haben am Dienstag in Absprache mit der Feuerwehr ihre Druckfässer in der dortigen Kläranlage mit Wasser befüllt. Wie Feuerwehrkommandant Roland Hasler auf Anfrage erklärt, sollen diese bei einem allfälligen Wald- oder Flächenbrand als Zisternenwagen zum Einsatz kommen. Zusätzlich habe man die zwei alten, nicht mehr in Gebrauch stehenden Klärbecken der ARA Wislig mit je rund 130’000 Litern Wasser gefüllt. Dieses wiederum könnte notfalls schnell mithilfe der Druckfässer zum Brandort geschafft werden.