Spezialangebote in der Pandemie – Wenn das Hotel günstiger ist als die Wohnung in der Stadt Zahlreiche Hotels bieten derzeit günstige Preise für Langzeitaufenthalte an. Die Gäste sind frisch getrennt, suchen eine Wohnung – oder eine Alternative zum Altersheim. Laura Frommberg

Für 2200 Franken pro Monat im Hotel wohnen: Das 25 Hours Hotel an der Langstrasse in Zürich. Samuel Schalch

Die Rahmenbedingungen waren alles andere als günstig. Eine globale Pandemie, Einreisebeschränkungen, ein Langstreckenflug mit zwei Hunden, und vor allem: keine Wohnung in Aussicht. Dennoch wagten Gabriella und Sandro Alvarez-Hummel im Februar den Umzug von Buenos Aires in ihre alte Heimat Zürich. Und ausgerechnet die Pandemie eröffnete den beiden Medienschaffenden die Möglichkeit, zentral zu wohnen, inklusive regelmässiger Reinigung – und dabei im Vergleich mit vielen Zürcher Mietpreisen sogar noch Geld zu sparen. Das Paar wohnt im 25 Hours Hotel an der Zürcher Langstrasse. «Es ist wirklich super gelegen, was bei der Suche nach einer permanenten Wohnung in verschiedenen Quartieren hilft», so Gabriella Alvarez-Hummel. Pro Monat zahlt man im Hotel um die 2200 Franken, für Studenten sind es sogar nur 1500 Franken.