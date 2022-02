Familie in Winterthur – Wenn das Kind an einer einzigartigen Krankheit leidet Der fünfjährige Eli hat das Brunner-Syndrom – er ist der einzige bekannte Fall in der Schweiz. Was das für Familie Bachmann aus Winterthur bedeutet. Nicole Döbeli

Von links: Lou, Nicolin, Eli und Sabine Bachmann in ihrem Wohnzimmer in Winterthur Veltheim. Foto: Madeleine Schoder

Eli steigt am Montagnachmittag aus dem Schulbus, der ihn direkt vor seinem Zuhause in Veltheim abliefert. Mit Mutter Sabine Bachmann geht es in die Küche, wo der Fünfjährige sämtliche Müesli-Packungen aus dem Schrank nimmt, um dann doch immer dieselbe Sorte zu essen. Normaler Alltag wie in vielen Familien und doch anders, denn Eli ist beeinträchtigt. Früh wurden Autismus und das Brunner-Syndrom diagnostiziert, eine genetische Stoffwechselerkrankung, von der so weit bekannt, niemand anderes in der Schweiz betroffen ist.