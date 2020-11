Kadaversammelstelle in Kleinandelfingen – Wenn das tote Kaninchen den Nachbarn zusetzt Die Gemeinde Kleinandelfingen hat eine Kadaversammelstelle für immer geschlossen. Der Grund für die Schliessung waren allerdings nicht Geruchsbelästigungen. Markus Brupbacher

Eine Kadaversammelstelle im Eulachtal für Elgg, Hagenbuch und Hofstetten. Foto: Heinz Diener

Wie in anderen alten Dorfkernen der Region stehen die Häuser auch in Kleinandelfingen relativ nahe beisammen. Hinter dem Alten Gemeindehaus gab es eine Sammelstelle für Tierkadaver. Nun aber teilt die Weinländer Gemeinde mit: «Kadaversammelstelle in Kleinandelfingen per sofort geschlossen.»

Der Betrieb der Sammelstelle sei eingestellt worden, «da die Immissionen auf die angrenzenden Sitzplätze zu gross geworden sind».

«Es ist unangenehm»

Wurde der Geruch der verwesenden Tiere unerträglich? «Nein», antwortet Gemeindeschreiber Jost Meier auf Anfrage. Es habe direkt nebenan Sitzplätze. «Und es ist unangenehm, wenn ein totes Kaninchen an seinen Ohren zum Kübel getragen wird.» Das Problem sei seit längerem bekannt.